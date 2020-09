Ballerup Kommune bryder med HedeDanmark

Ballerup er visse steder stadig en ganske grøn kommune. Men det er ikke blevet passet godt nok ifølge Ballerup Kommune, så nu har man opsagt samarbejdet med HedeDanmark, Foto: Arkivfoto

Renholdelse Efter mange års samarbejde om at holde Ballerup ren og grøn slutter samarbejdet mellem Ballerup Kommune og HedeDanmark pr. 1. marts. Nu skal der findes andre løsninger.

Af Ulrich Wolf

I mange år har Ballerup kommunes borgere kunnet se HedeDanmarks grønne biler køre rundt på gader og stræder for at rydde op og holde kommunen ren.

Men nu er det snart slut. Ballerup Kommune har opsagt samarbejdet med HedeDanmark pr. 1. marts og skal nu til at finde en anden, der kan gøre arbejdet.

Årsagen til bruddet er ganske klar og tydelig.

”Grunden til bruddet er manglende tilfredshed med deres arbejde. Jeg har længe været sur over deres indsats og nu er det på tide at skilles, mens vi stadig er gode venner. Vi har kunnet se, at der ikke er blevet gjort ordentligt rent. Træer og buske er ikke blevet beskåret, affaldet flyder og generelt er tingene ikke blevet holdt ordentligt,” siger Hella Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Samarbejdet ophører med udgangen af februar måned og derfor skal Ballerup Kommune til at finde en anden leverandør, der kan nusse om kommunens arealer.

En ny løsning

”Vi har allerede nogen, der er begyndt at byde ind og nu må vi se, hvad vi kan finde ud af. Jeg så gerne, at vi kom tilbage til, at det var kommunen selv, der ordnede det, men jeg ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre. Nu kigger vi på de tilbud vi får ind og så kommer der nok en midlertidig løsning indtil vi finder en permanent ordning, uanset op det bliver kommunen eller ej. Det er en stor opgave, så vi skal også sørge for, at det er nogen, der kan løfte opgaven,” siger Hella Tiedemann.

HedeDanmark fortsætter deres arbejde med at passe kommunes arealer indtil udgangen af februar, og de vil ifølge udvalgsformanden nu ’rette op’ på mange af de ting, som man efter kommunens mening har forsømt.