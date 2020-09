Biografen nærmer sig

Det begynder at ligne noget på taget af Ballerup Centret. Den nye biograf har netop fejret officielt rejsegilde og de 2500 kvadratmeter filmhus skal være færdig i februar måned. Foto: Kaj Bonne.

Rejsegilde Ballerups nye biograf er kommet et håndgribeligt skridt nærmere. Onsdag var er rejsegilde på det store byggeri, der skrider planmæssigt frem.

Af Ulrich Wolf

I måneder har de bygget og den store stål- og betonkonstruktion har rejst sig på fra Ballerup Centrets tag.

Nu er der begyndt at komme glas på en del af facaden og nu kan man begynde at se, hvordan den nye biograf i Ballerup kommer til at tage sig ud.

Onsdag var der officielt rejsegilde for det nye filmiske midtpunkt i kommunen, hvor der blev sagt tak for indsatsen til håndværkerne og fortsat god vind til byggeriet, der efter planen skal stå færdig den 11. februar.

Byens fjerde biograf

”Jeg glæder mig til om 18 uger, hvor det nye store mødested i Ballerup er klar. Det er den fjerde biograf i Ballerup og to af dem har faktisk ligget i centret, inden Baltoppen kom til i 1991. Den var faktisk den første til at fremvise film digitalt i landet. Nu får vi så en helt ny biograf, der skal spille sammen med den nye bymidte, som også er på vej,” sagde borgmester Jesper Würtzen ved rejsegildet, hvor talerne foregik inde i den store sal, hvor man om 4 1/2 måned kan se de nyeste blockbuster-film.

Også kommerciel direktør i Dades, som ejer Ballerup Centret, Jakob Møller var begejstret ved udsigten til en ny biograf.

Navn snart klar

”Da vi stod her for halvandet år siden på en tagparkeringsplads, var det svært at forestille sig, det vi ser i dag. Men det er imponerende at stå her og den nye biograf er en stor brik i vores fortsatte udvikling af centret, de skal være de foretrukne sted at handle og komme, både lokalt og regionalt,” sagde Jakob Møller.

Navnet på den nye biograf bliver ifølge biografdirektør Jan Boye, snart afsløret, men det må vente lidt endnu ind vi ved, hvilken film, de skal vises på premieredagen. Måske en stor dansk film, som Jan Boye bemærkede.

Der blev råbt hurra, spist pølser og alle fik kigget sig omkring i de foreløbige byggeri, inden seancen var forbi og det videre arbejde med at skabe Ballerup nye biograf fortsætter.