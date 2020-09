Parkeringskælder på Rolighedsvej i modvind

Ved nedkørslen til p-kælderen sidder skiltene allerede tydeligt. Men måske er de sat lidt for tidligt op, for det er slet ikke sikkert, at de kan indrettes som private parkeringspladser. Foto: privatfoto

Parkering Parkeringskælderen under de nye lejligheder på Dommergrunden er blevet centrum i en strid om, hvorvidt den skal være offentlig tilgængelig eller forbeholdt beboerne.

Af Ulrich Wolf

Det er få måneder siden, at lejlighederne på Rolighedsvej, den såkaldte ’Dommergrund’ er blevet færdig og beboerne er flyttet ind.

Nu er Newsec, der administrerer lejlighederne for ejeren Dades, begyndt at sætte skilte op i ejendommen og sende beboerbreve ud. Skiltene og brevene fortæller, at der vil komme parkeringskontrol fra den 1. november og at man kan købe en beboerlicens gennem Newsec for at kunne bruge pladserne i kælderen, Altså som en slags private beboerpladser.

Men den går ikke ifølge Ballerup Kommune.

Imod lokalplanen

Som en del af den eksisterende lokalplan skal p-pladserne nemlig være offentligt tilgængelige og derfor vil Ballerup Kommune gå i dialog med Newsec og Dades om reglerne.

”I henhold til lokalplanen for området, skal de parkeringspladser være offentligt tilgængelige. Sådan ligger aftalen. Da der blev bygget, var der to muligheder. Man kunne vælge en billig og en dyrere løsning og der valgte man den billigere løsning med færre, men til gengæld offentligt tilgængelige p-pladser. Hvis man vil have dem private, så skulle man have valgt en dyrere løsning,” siger Annegitte Hjort, byplanlægger i Ballerup Kommune. Hun pointerer, at lokalplanen skal overholdes og at men derfor vil have ejeren til at rette sig efter det.

Hos Dades er man nu klar til at gå i dialog om problemet.

Ikke et opholdssted

”Jeg kan bekræfte, at vi har et problem og at vi nu er i dialog med Ballerup Kommune. Man kan sige, at de skilte der er sat op, nok er sat op lidt for tidligt, for vi har ikke nogen afklaring om situationen endnu. Men vi vil de kommende uger forhandle med kommunen,” siger Niels Walentin Jensen, advokat for Dades.

Han pointrer overfor Ballerup Bladet, at man ikke er helt vild med tanken om fuld offentlig tilgængelighed.

”Det skal ikke være et opholdssted for utilpassede individer eller langtidsparkering for campingvogne. Det er hverken vi eller beboerne interesserede i. Så vi må se, om vi kan finde en løsning,” siger Niels Walentin Jensen, som dog ikke vil tage initiativ til at få skiltene pillet ned.

”Hvis skiltene skal ned nu, så må Ballerup Kommune gøre det. Vi vil afvente, indtil vi finder en aftale, siger han.