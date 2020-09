Magento er en smart webshop-løsning

SPONSORERET INDHOLD: Webshops boomer i Danmark. Ifølge en undersøgelse fra 2019 af Danske Bank Research er der alene siden 2014 kommet 30 % flere nethandelsfirmaer i Danmark. Vil du gerne være en del af udviklingen og starte som selvstændig med en e-butik? Eller skal din virksomhed udvides med en online webshop?

Der er mange webshop-løsninger at vælge imellem, og det kan være svært at navigere i de mange løsninger, hvis man er ny til e-handel. En Magento-webshop er en rigtig god og professionel løsning, hvis du ønsker en skalerbar webshop, som du har mulighed for at tilpasse til præcis dine behov. Du får en alsidig løsning med en Magento-webshop, som fungerer til både B2B og B2C- virksomheder.

Fordele ved Magento-open-source

Magento er den mest anvendte webshopløsning verden over med en open-source-platform. Platformen har eksisteret siden 2008 og har siden udvidet med blandt andet Magento 2 i 2017. En Magento-webshop fungerer både som en B2B- og B2C-webshop, og det er derfor en meget alsidig platform.

Du får her et overblik over tre centrale fordele ved en Magento-webshop:

Skalerbar arkitektur: Magento er designet til at skalere, så du har mulighed for at udvikle dig og din virksomhed med platformen. En Magento-platform er gennem en avanceret multi-site-funktionalitet desuden bygget til at kunne fungere med flere sprog, valutaer og produkter. Med en Magento-webshop kan du styre flere webshops fra samme back-end-indgang, hvor produkter og indhold nemt kan deles på tværs af og oversættes til andre sprog. En Magento-webshop er derfor en ideel løsning, hvis du gerne vil nå ud over Danmarks grænser med din virksomhed.

Tilpasning: En Magento-webshop kan tilpasses præcis dine behov. Der findes 2.000 udviklingsmoduler til en Magento-webshop, hvilket giver dig mulighed for at kunne skræddersy en webshop til din virksomhed. Udviklingsmodulerne giver samtidig god mulighed for at kunne ændre og udvikle webshoppen i takt med, at din virksomhed vokser, og du måske gerne vil udvide med et større sortiment mv.

Mulighed for integration: Magento kan integrere andre IT-systemer, eksempelvis ERP, POS og marketingsystemer. Det er desuden også muligt at integrere en Magento-webshop med en stor udbyder som Amazon. Med en Magento-webshop kan du også integrere mange betalingsformer som kort, kreditkort, Paypal, Worldpay med flere. Magento er med andre ord en meget fleksibel platformsløsning.

Passer en Magento-webshop til din virksomhed?

Magento bruges af en alsidig gruppe af virksomheder. Fordi en Magento Webshop både fungerer til B2B- og B2C-virksomheder, kan den nemt tilpasses netop din virksomhed.

Webshops har længe været meget populære blandt B2C-virksomheder, som sælger bestemte produkter til privatpersoner. De senere år har flere og flere B2B-virksomheder dog også valgt en webshop til, fordi det kan skabe gode resultater for deres virksomhed. Magento 2 er en løsning, som er tilpasset B2B-virksomheder, og som indeholder alt det, du behøver for at køre en B2B-webshop.

Magento er en udbredt løsning på verdensplan, og det store globale fællesskab sikrer konkurrence blandt udbydere, hvilket skærper kravene til kvaliteten.