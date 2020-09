Forfriskende velkomstdrinks

SPONSORERET INDHOLD: Mangler du velkomstdrinks til din kommende fest? Kunne du tænke dig noget lækkert, læskende og forfriskende, så har vi netop det du søger.

Af SPONSORERET INDHOLD

DANSK er svaret på din efterspørgsel. Vores danskvand med alkohol passer perfekt til en god velkomstdrink.

Simpelt og lækkert

Faktisk er det jo egentlig meget simpelt. Ja nogle gange er det netop det simple, der tiltrækker os. Vi overtænker så meget i vores hverdag, og når vi skal have gæster skal der diskes op med det lækreste måltid, de lækreste drinks og ofte, resulterer det blot i, at man bliver helt stresset og mister alt hyggen ved at invitere folk.

Netop noget så simpelt som en velkomstdrink kræver ikke, at du tager et bartenderkursus og køber en shaker i den lokale imerco, fordi at du nu skal imponere med et nyt take på den populære espresso martini.

Drop det. Spar tiden og brug den på noget fornuftigt. Tag din hund en tur i parken, eller din dreng en tur i svømmehallen. Nåh men tilbage til velkomstdrinken. Det behøves vist ikke at skæres mere ud i pap, vel? Det er jo faktisk så simpelt, at du blot skal købe DANSK. Med DANSK får du nemlig et virkelig forfriskende og lettere alternativ, der passer perfekt til sociale arrangementer, og især velkomstdrinks. For ikke at nævne det flotte udseende, der binder sløjfen på mesterværket.

Spændende velkomstdrinks med et twist

De lækre DANSK dåser kommer i tre forskellige varianter, hvilket gør, at du selv kan vælge hvad der vil passe bedst til netop dine velkomstdrinks. Eller om du måske bare skal servere alle tre? De gør sig hvert fald alle godt, som læskende og spændende velkomstdrinks.

Nå men tilbage til de forskellige smagskombinationer.

Pære & Orangeblomst er den frugtige og forfriskende danskvand. Ribs & Ingefær er den syrlige men samtidig også milde ribs smag, der har et lille spark af ingefær. Hyben & Timian er den tørre med friske danskvand, der har et lækkert hint af timian.

Hvilken DANSK vil du vælge til dine velkomstdrinks? Og bare rolig vi forstår godt, hvis du tager alle 3. Det er hvad vi selv ville anbefale, da du så vil servere noget forskelligt for dine gæster og dermed også sørger for, at der er noget for enhver smag. Den søde, den tørre og den syrlige.

Her køber du DANSK

Står du nu og er ellevild for at købe disse lækre DANSK drinks, så hjælper vi dig gerne med at danne et overblik over, hvor du kan købe dem. Produkterne kan købe på både Sjælland, Fyn og i Jylland. Find dem i din lokale MENY, 7-Eleven, Q8 tankstationer, INCO og mange flere steder.