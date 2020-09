Nu skal der strøm til elbil-omstillingen

Debat Det er nedslående at læse, hvad elbil-kommissionen kommer frem til. Enten bliver omstillingen til elbiler alt for dyr, ellers også kommer den til at gå alt for langsomt.

Af Troels Stru Schmidt, Tovholder for SF’s klimagruppe

Et konkret problem er, at man nærmest kun kan få el-ladestandere, hvis man bor i sit eget hus. Det er skævt og det er urimeligt.

Derfor foreslår jeg at Ballerup går forrest i en forsøgsordning: Lad de almene boligselskaber opsætte og drive ladestandere. Vi har mere end 13.000 mennesker, som bor i almen bolig, så Ballerup er perfekt til formålet.

Som det ser ud nu, må hverken boligforening eller lokalafdeling drive en ladestander. Derfor skal man i boligselskabet blive enige om en bestemt udbyder og binde sig til udbyderen i en årrække, hvilket de fleste boligselskaber selvfølgelig siger nej til. Resultatet er at elbil-ejere må parkere længere væk eller vælge en fossilbil.

Hvis elbiler skal blive folke-eje, skal vi af med den bureaukratiske lovgivning. Giv boligforeningerne i Ballerup frihed til at stå for driften og lokke elbilerne til.

Et andet problem er, at boligforeningen risikerer at tabe penge, hvis ladestanderen ikke bliver brugt som forventet.

Derfor skal staten også garantere at dække boligforeningens tab, mod til gengæld at få del i det overskud, som driften kan skabe. Forslaget vil altså være fuldt finansieret og give tryghed i boligselskabet.

Ladestanderne er et perfekt eksempel på, at fællesskabet skal være stærkere end markedskræfterne. Omstillingen til elbiler kommer ikke alene ved at lade økonomiske interesser råde; her er brug for, at vi tager en beslutning og går forrest i Ballerup.

Det er super godt, at kommissionen foreslår at afgifter på elbiler stadig skal være lavere end fossilbiler og at vi skal give tilskud til nye el-biler, men det er ikke nok. Rapporten fra kommissionen viser, at hvis vi har mindre end trekvart mio. elbiler om ti år, får vi ingen klimagevinst, men hvis vi skal op på et større antal, vil det koste forbrugerne urimeligt meget.

Derfor er der brug for alle gode kræfter til at skubbe på, og mange mennesker fravælger ikke kun elbilen pga økonomien. For beboerne i almene boliger er det simpelt hen for besværligt. Hvis boligforeningerne kan opstille ladestandere, gør vi elbilerne mere attraktive for alle.

Det skal ikke være muligheden for opladning, der holder os tilbage; det skal være opladningen, der giver os en masse muligheder! Det har man indset i Norge, hvor staten både giver tilskud og garanterer billige statslån til at opstille ladestanderne.

Elbiler skal være for alle, ikke kun de rigeste husejere. Sæt boligforeningerne fri!