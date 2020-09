Svar om kolonihaver

Debat J. Christiansen spørger i sidste uge om, hvorfor et lille mindretal af kolonihaverne skal bestemme over flertallet.

Af Jesper Würtzen (A), Borgmester, Ballerup Kommune

Jeg er enig med J. Christiansen i, at det absolutte flertal af kolonihaveejere benytter deres kolonihaver efter reglerne – og efter intentionerne for kolonihaveområderne. Det er netop de intentioner, som alle partier i kommunalbestyrelsen ønsker at bevare, så kolonihaverne ikke udvikler sig til helårsbeboelse.

At nogen bryder reglerne, mener jeg, er snyd for alle dem, der overholder reglerne. Det er uretfærdigt for flertallet af haveejerne – men også uretfærdigt for øvrige borgere i kommunen. Vi er nødt til at have nogle mere præcise regler for ophold i området, så kommunen kan håndhæve reglerne over for det lille mindretal. Det kan man ikke med de regler, som gælder nu.

Kommunalbestyrelsen har sendt et forslag til en ny lokalplan i høring, så det bliver muligt at håndhæve reglerne.

Derudover har kommunen også spurgt bestyrelser og borgere om forslag til bestemmelser og gode idéer til, hvordan vi kan følge op for at sikre, at kolonihaveområderne ikke udvikler sig til helårsbeboelse. Det er jo et fælles mål for de allerfleste.

At sende et lokalplanforslag i høring er en demokratisk proces. Alle høringsvar, som kommer ind, vil blive nøje vurderet – og kommer der nye gode og bedre forslag ind om, hvordan vi når målet, så vil kommunalbestyrelsen tage disse forslag med videre i processen.

Jeg og den øvrige kommunalbestyrelse afventer derfor alle gode forslag og høringssvar til, hvordan vi bedst muligt bevarer vores kolonihaveområder i den ånd, som de er tiltænkt.