Fejring med afstand og håndsprit

Med verdensmesteren i front og borgmesteren i baggrunden tog kommunens seje mestre fra idrætsklubberne plads på græsplænen bag rådhuset til det store fællesfoto. Foto: privatfoto

Fejring Onsdag 16. september om aftenen blev kommunens 56 fejret af borgmesteren - med forfriskninger, afstand og håndsprit.

Af Anja Berth Lissner

Borgmester Jesper Würtzen (A) havde stillet sig behørigt i baggrunden for at give plads til de seje mænd og kvinder fra Ballerup Kommunes idrætsklubber, der kunne kalde sig mestre – én oven i købet verdensmester; Kenneth Nielsen fra Ballerup Skytteforening.

Kommunens 56 mestre fra i alt ni foreninger blev, ifølge traditionen, ons-

dag 16. september om aftenen fejret på Ballerup Rådhus.

Men selvom der var taler og forfriskninger, så var det alligevel ikke helt, som det plejer at være.

Corona-situationen havde spændt ben for den traditionelle store fejring, så der var under 50 deltagere, og dermed var ikke alle mestrene samlet, og det store samlede fællesfoto af alle danmarksmestrene blev erstattet af et med mere luft mellem foreningerne.

Deltagerne fik lidt godt at spise og drikke, og så kunne alle mestrene gå hjem med et håndklæde med Ballerup Kommunes byvåben.

Her er klubberne med nye mestre:

Ballerup Handicap Idræts Club: To danske mestre

Ballerup Baseball Softball Klub: Syv danske mestre

Brydeklubben AK DAN:

Én dansk mester

Måløv Idræts Forening:

Én dansk mester

Dansk Bicycle Club:

Fem danske mestre

Ballerup Gymnastikforening

To danske mestre:

Ballerup Skytteforening

12 danske mestre og

Én verdensmester

Svømmeklubben Triton

Otte danske mestre, fem danske og nordiske mestre,

tre nordiske mestre

Ballerup Atletik Klub:

ni danske mestre

Kilde: Ballerup Kommune