BSF delte med Køge

BSF vadede i chancer i kampen mod Køge, men det blev kun til 1-1 og et point. Foto: Iben Bagge.

fodbold I weekenden tog BSF til Køge og det blev en kamp med mange chancer og få mål.

Af redaktionen

Kampen startede med Køge meget på bolden men BSF satsede på omstillingerne.

Netop omstillingsspillet førte til BSF’s føringsmål efter otte minutter. Et mål der var et studie i omstillingsspillets tegn.

Efter målet var det stadig Køge mest på bolden med lidt lige ved og næsten i deres spil foran gæsternes mål. BSF var stadig voldsomt farlige i omstillingerne, og spil ved deres mål. Men et par gode redninger, og manglende skarphed foran kassen medvirkede til, at der “kun” stod 0-1 ved pause.

Gæsternes plan var egentlig meget klar til 2. halvleg. Hårdt arbejde og fortsætte med at løbe skulle give de tre point og endnu et mål. Udfordringen kom, da Køge 2 minutter inde i 2. halvleg scorede til 1-1 efter et halvdårligt indlæg som BSF ikke fik ekspederet ud af feltet. En kold klud i hovedet for gæsterne.

BSF gik højere, og mere aggressivt til værks i presspillet og med masser af chancer. Det kan blandt andet nævnes at

BSF fik et straffespark og fler 1-1 chancer i hjemmeholdets felt. Men ind ville bolden ik-

ke.

Det blev ikke til flere mål denne eftermiddag, og BSF måtte tage retur med et enkelt point.