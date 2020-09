Skovlunde-butikker åbne for flytning

Butikkerne i Skovlunde Center Syd kører videre, som de altid har gjort, mens butikkerne i center nord stort set er væk. Men måske er nogle af butikkerne i center syd interesserede i at ’rykke over gaden’. Foto: Arkivfoto

Byudvikling Det kniber med at få butikker til at flytte ind i det kommende Skovlunde Center Nord. Men butikkerne i center syd åbner for at flytte.

Af Ulrich Wolf

Det store Skovlunde bymidte-projekt ser ud til at køre videre, omend på lidt lavere blus.

Mens 1927 Estate gør klar til snart at påbegynde boligbyggeri på deres delområder, ser det mere tungt ud med at tiltrække nye butikker til det kommende centerstrøg i nord.

Men måske er der en åbning. I hvert fald udtrykker formanden centerforeningen i Skovlunde Center Syd, Katja N. Masters, interesse i at flytte ind, hvis aftalen e god nok.

”Det er vigtigt, at vi skal være et samlet center, i forhold til arrangementer, byfest og den slags. Men vi har kontakt til ejerne af center nord og jeg kan godt forestille mig, at vi kunne flytte derover,. Men det afhænger af, hvem der flytter med, ” siger Katja Masters.

Hun påpeger, at hvis Super Brugsen flytter til center nord, så rykker hendes butik, Foderboxen også med.

Godt der sker noget

”De trækker så meget trafik, at så er vi med i lige i slipstrømmen. Men under alle omstændigheder afhænger alting af, hvilke butikker man vil have i center nord,” siger Katja Masters, som opfordrer alle til at være tålmodige, når det kommer til det store bymidte-projekt.

”Jeg synes, det er godt, at der endelig sker noget og ser frem til, at man går i gang. Så må vi se, hvad det kan føre med sig, at der kommer boliger. Jeg mener, at vi skal være lidt tålmodige, selvom det selvfølgelig for mange er svært at vente,” siger Katja Mastes, som også selv afventer, hvad der skal ske med center syd.

”Vi ved reelt ingenting. Men de skal også være afklaring på nord, inden man begynder på syd. Men vi er da åbne for, at komme over i center nord,” siger Katja Masters.

Det er endnu ikke afklaret, hvad der skal ske med Skovlunde Center Syd, da de som nævnt skal være mere styr på byudviklingen på den anden side af Ballerup Boulevard og desuden er der en række forskellige ejere af center syd, der først skal være enige om fremtiden.