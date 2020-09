Vitaminer og kosttilskud hjælper unge til job og uddannelse

SPONSORERET INDHOLD: Mange unge er gået fra at være syge og dårlige, ledige og på offentlig støtte til at være kommet i uddannelse og job. Dette kan der være flere grunde til, naturligvis - men faktum er at med en kombination af positiv psykologi, sunde opskrifter og kosttilskud, kan unge med udfordringer faktisk hjælpes til et liv i beskæftigelse og uddannelse.

Vitaminer og kosttilskud findes i mange facetter, og det kan være svært at vide hvilke vitaminer og kosttilskud der er de rette at implementere i din hverdag. Det er dog stort set altid en god idé at tage lidt tilskud af vitaminer hver dag, for at styrke dit immunforsvar. En af disse kosttilskud kan være CBD-olie fra Nordic Oil, der ligesom andre vitaminer og kosttilskud, kan hjælpe dig til en bedre tilværelse.

Kost har stor betydning

Er man træt af skolebænken og umotiveret til at studere, har man af gode grunde ikke altid det overskud der skal til for at hanke op i sig selv, og dette bliver bestemt ikke bedre, hvis man ofte er på de sociale medier eller ikke for nok søvn eller sund mad. Kroppen har brug for nogle livsnødvendige næringsstoffer, som skal hjælpe til at motivere og har endnu større betydning for din indlæringsevne. Hemmeligheden bag sund kost, er at gøre det enkelt. Retterne behøver ikke at indeholde mere end tre ingredienser, for at kunne blive til noget simpelt, sundt og lækkert. Sundt mad indeholder, som regel, også de vitaminer som de fleste unge mangler. På den måde får de både sund mad og opretholder deres indtagelse af vitaminer.

Mangel på sollys og D-vitamin

Mange unge tilbringer alt for lidt tid udendørs, hvilket resulterer i at de får alt for lidt sollys og derfor kommer til at mangle D-vitamin, der blandt andet er en nødvendighed for at danne hormonet serotonin, der er med til at frembringe en tilfredsstillende følelse i kroppen. De fleste unge bruger i stedet alt for meget tid på sociale medier, der også kan have en selvdestruerende effekt, fordi de hele tiden observerer andre mennesker og hele tiden skal måle sig med andre. Dette er ikke den rette måde at finde motivation til at hanke op i sig selv på, da du gerne skal have en portion indre selvtillid for at kunne klare en jobsamtale eller for overhovedet at tro på sig selv, når det kommer til at søge arbejde eller uddannelse.