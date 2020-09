Busbesparelser kan blive droppet

Der kommer stadig besparelser på busserne i Ballerup. Det står fast i det nyligt vedtagne budget for Region Hovedstaden. Men måske bliver de ikke så voldsomme som først antaget. Foto: Arkivfoto

Besparelser Det nye budget for Region Hovedstaden afslører, at nogle af de planlagte besparelser på de lokale buslinjer kan blive droppet.

Af Ulrich Wolf

Der var stor opstandelse i Ballerup Kommune for nogle måneder siden, da Region Hovedstadens budget blev fremlagt. Det viste sig nemlig, at der var lagt op til store besparelser på en række lokale buslinjer som 350 S, 400 S og 40E.

Efter planen ville man forkorte ruten for 350 S, så den kun kørte til Malmparken og desuden beskære ruterne 400S og 40 E, hvilket samlet ville give store forringelser for den kollektive transport i Ballerup-området.

Nu er det blevet besluttet, at der måske ikke skal ske helt så store besparelser alligevel.

Ved vedtagelsen af budget 2021 besluttede regionspolitikerne for nylig, at man vil arbejde på at annullere besparelserne på buslinjerne 40E og 400 S, såfremt økonomien tillader det.

”Der er bred enighed om, at vi inden 2024, hvor besparelserne skal træde endelig i kraft, vil forsøge at finde pengene til at undgå besparelserne på 40E og 400 S. Der er stadig nogle år endnu til at finde andre løsninger og ting som BRT (Bus Rapid Transit) eller øgede tilskud fra staten kan gøre, at vi kan undgå at spare på de busser,” siger Jens Mandrup (F), formand for Region Hovedstaden trafikudvalg.

Han erkender samtidig, at besparelsen på den centrale linje 350 S står ved magt.

Kortere rute

”Vi havde gode diskussioner om 350 S, men vi fastholder forkortelsen af den rute. Vi har simpelthen ikke pengene til at fastholde det nuværende niveau. Men vi vil arbejde på at finde alternative løsninger og forbedre ruterne til Psykiatrisk Center i Ballerup fra København. Der er trods alt fire andre buslinjer, så vi arbejder på forbedre adgangen på anden vis,” siger Jens Mandrup.

Flere tiltag

Helt overordnet har Region Hovedstaden ifølge budgettet, trods besparelserne, som mål for den kollektive trafik, at en femtedel flere vil benytte den kollektive trafik eller cykle til arbejde i 2035. Desuden vil man afsætte 1,1 millioner kroner til såkaldte fremkommeligheds- og tilgængelighedstiltag ligesom man vil også sætte to millioner kroner af til prioriterede lyssignaler, der skal gøre busser til en attraktiv løsning.