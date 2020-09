Vind komedien ’Jagtsæson’

Lærke Winther, Stephania Potalivo og Mille Dinesen har hovedrollerne i den sjove danske film ’Jagtsæson’, som man kan vinde i denne uge. Foto: Andreas Bastiansen/Nordisk Film

I denne uge kan man vinde filmen 'Jagtsæson', der handler om den fraskilte kvinde Eva, der tager på en wellness-weekend, med sin bedste veninde og eks-mandens nye kæreste. Det bliver en weekend med komplikationer.

Af Ulrich Wolf

Den nyligt fraskilte singlemor Eva (Mille Dinesen) tager på wellness-weekend med barndomsveninden Marlene (Lærke Winther) for at hjælpe hende gennem sin midtvejskrise.

Med på turen er også Isabella (Stephania Potalivo), den nye unge kæreste til Evas eksmand, som maser sig på for at overtage rollen som bedsteveninde for Marlene.

Det bliver en tur, der får det absolut værste frem i pigerne, og venskabet bliver sat på en voldsom prøve gennem blandt andet en uheldig omgang brazilian waxing og en mislykket fasanjagt.

Spørgsmålet er, om Eva kan klinke skårene med Marlene, sikre et anstændigt forhold til Isabella og redde sin søns fødselsdag.

’Jagtsæson’ er en varm, skør og humørfyldt dansk komedie, der kommer ind under huden på sine sjove, skrøbelige og alt-for-meget karakterer.

Publikum kan se frem til at krumme tæer, mens de tre kvinder gennemlever alt fra veninde-jalousi over fertilitetsbehandling, nye familiekonstellationer og lurende midtvejskriser.

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film tre eksemplarer af filmen. og for at deltage i konkurrencen, skal man skal svare rigtigt på spørgsmålet:

Mille Dinesen spiller hovedrollen i en tv-serie om en lidt utraditionel skolelærer. Hvad hedder hun?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er tirsdag den 22. september klokken 9. Vi trækker tre vindere, som får direkte besked på mail og efterfølgende kan afhente filmen på Ballerup Bladet, Centrumgaden 2A i Ballerup.