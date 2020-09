Fra grøn plet til bar mark

Debat I sidste nummer af Ballerup Bladet kunne man se en artikel og et billede, der viser borgmesteren, som tager det første spadestik til byggeriet på Skovmarken.

Af Leif Poll, MacNiven Alle 1, Ballerup

Skovmarken ligger i nærheden af Skotteparken og Klanparken i Egebjerg. I artiklen står der at begivenheden foregik på en bar mark. Bar mark har der imidlertid kun været i et par uger. Før var der en lille urørt skov, med en del plantearter og hvor der også var dyr (rådyr dådyr harer m fl.) .

For os der bor i nærheden af Skovmarken, er vi selvfølgelig kede af, at man fjerner skoven, men hvis Ballerup kommune gerne vil være en grøn kommune, er det da hul i hovedet at fælde skov. Der har selvfølgelig været gjort indsigelse mod byggeriet til Kommunen og Miljøstyrelsen.

Ballerup Kommunes reaktion var, at der kun var kratbevoksning på den planlagte byggeplads, men 10 meter høje træer kan vel kun kaldes krat, hvis det er hensigten at fælde og bygge. Man ventede ikke med at fælde til man havde hørt fra Miljøstyrelsen.

Man vil bygge 12 ældreboliger på den nu bare mark. Fint med ældreboliger, men for kommunen handler det nok om skatteindtægter. Det kunne være interessant at vide, om det var en enig kommunalbestyrelse, der gik ind for byggeriet.