Et privat løft til kommunale bygninger

Debat Som spidskandidat for Venstre til kommunalvalget næste år i 2021, kan jeg kun bakke op om det, som branchedirektør hos DI Jakob Scharff skriver i sidste uges indlæg her i Ballerup Bladet.

Af Mikael Wandel (V), Spidskandidat i Ballerup til KV 21

Den case som Jakob Scharff henviser til fra Guldborgsund Kommune, har Venstre Ballerup brugt til et spørgsmål om, hvor stort et potentiale der er i Ballerup kommune, hvis vi så ind i stærkere samarbejde mellem private aktører og kommunen til gavn for borgerne i Ballerup kommune.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Ballerup kommune har et stort efterslæb på bygningsmassen i kommunen.

Efterslæbet ligger på omkring 220 millioner kroner for den samlede bygningsmasse og hvor skoler og institutioner står for ca. halvdelen af det efterslæb på henholdsvis 87 millioner kroner og 18 millioner kroner.

Hvis vi kunne udnytte et samarbejde med renovering eller nybyg, som giver et løft for vores bygninger og samtidigt giver besparelser på driften, så er det ren gevinst for alle.