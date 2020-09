Vi tager børnenes parti

Debat Venstres gruppe i Ballerup Kommunalbestyrelse og spidskandidat ved KV21 Mikael Wandel er meget skuffede over Venstres modstand mod et forbud mod omskæring af børn.

Af Kåre Harder Olesen, Jacob Wøhler Jørgensen, Sussie Wandel og Mikael Wandel, Medlemmer af kommunalbestyrelsen for Venstre samt spidskandidat for V ved KV 21

Vi mener, at for et liberalt parti, der sætter individets frihedsrettigheder højt, må et barns ret til at bestemme over sin egen krop vægtes højere end hensynet til religiøse skikke, og vi støtter derfor en aldersgrænse.

Vi opfordrer Venstre til at stille folketingsgruppen frit, og under alle omstændigheder opfordrer vi alle Venstres medlemmer af Folketinget til at tage børnenes parti og gå imod partilinjen i denne sag.

Man skærer da ikke i raske børn.