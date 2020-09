Guldstøtte til familietennis

De allermindste kan nu svinge ketsjeren i Ledøje-Smørum Tennisklub med det nye initiativ, TumleTennis, støttet af Guldpuljen fra Toms. Foto: privatfoto

Tennis Ledøje-Smørum Tennisklub har fået bevilget 8000 kroner i støtte fra Toms Guldpulje.

Af redaktionen

Med bevillingen kan klubben nu se frem til at komme i gang med deres nyeste initiativ, ”TumleTennis” for de 3-5 årige.

Frederik Hausner Petersen, cheftræner i klubben, ser frem til at kunne skyde det nye projekt i gang.

”Med denne fornemme støtte fra Toms Guldpulje kan vi nu indkøbe nyt og spændende træningsudstyr, som egner sig præcist til denne målgruppe. Vi vil indkøbe udstyr, som kan styrke det enkelte barn i dets videreudvikling rent motorisk. Derudover skal vi også have indkøbt redskaber, som kan hjælpe med at styrke bevægelsesglæden hos vores nye, små kommende medlemme,” siger han.

For nogle år siden startede Ledøje-Smørum Tennisklub familietennis op for 5-8 årige. Det blev en kæmpe succes, og som en del af markedsføringen blev de lokale børnehaver inviteret til en omgang tennis i foråret.

Nu vil klubben ramme det yngre segment, så også de allermindste kan have glæde af at svinge tennisketsjeren og møde klubbens dygtige, kompetente trænere. Derfor vil børnehaverne i år blive inviteret ned på tennisbanen i efteråret, så de kan nå at prøve det, inden klubben lukker ned udendørs og skal til at starte op igen indendørs.

TumleTennis starter op for første gang i uge 43.

Man kan se mere på klubbens hjemmeside: www.lsi-tennis.dk.