Forsinket fest for den ’nye’ Ellebo-blok

Den ’gamle’ blok 4 fremstår helt ny og moderne efter den grundige renovering. Torsdag var der rejsegilde for den ’nye’ blok. Foto: Kaj Bonne.

Renovering Der var fest og glade miner, da den nyrenoverede blok 4 i det hårdtprøvede Ellebo blev fejret med forsinket rejsegilde.

Af Ulrich Wolf

Beboerne har været så gruelig meget igennem, men som i alle gode eventyr, så ender det alligevel godt. I hvert fald indtil videre.

Sådan var konklusionen torsdag eftermiddag, da der var inviteret til tale, pølser og krans i kran i Ellebo.

Der var nemlig forsinket rejsegilde for den nyrenoverede blok 4, som er den ene af de to overlevende blokke, der har levet en ganske omtumlet tilværelse.

Mens blok 3 er blevet helt nybygget og de to andre blokke er revet ned, så var blok 4 den sidste af

den ’gamle’ tilbage på grunden.

Nu står den helt anderledes og flot med renoveret facade og ny indmad.

Større sammenlagte lejligheder og nye køkkener, gulve og badeværelser skal gøre boligerne attraktive for familier og sørge for den blandede sammensætning af beboere, der skal præge hele Ellebo-bebyggelsen, når de nye boliger med tiden skal bygges på resten af grunden.

Udover at fejre, at man nu er kommet så vidt med renoveringen så var der også en anden grund til at smile.

Gang i udlejningen

”Vi skulle gerne være klar til indflytning i begyndelsen af november. Udlejningen går rigtig godt, der er stor efterspørgsel på lejlighederne,” siger formand for Ballerup Ejendomsselskab, Inge Støvring Pedersen.

Hun fortæller, at en del af lejlighederne er lejet ud til tidligere beboere, mens en anden del er lejet til udefrakommende.

Efter taler af blandt andet boligformanden og borgmesteren var der rundvisning i prøvelejligheder og ikke at forglemme plads til et besøg ved den obligatoriske pølsevogn, der hører sig til ved den slags fester.