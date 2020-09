Ny journalist på Ballerup Bladet

Ballerup Bladets nye journalist, Anja Berth Lissner, skal fremover være med til at fortælle de gode historier til Ballerup Bladets læsere. Foto: Kaj Bonne.

Nyt ansigt Der vil være et nyt ansigt og en ny pen i Ballerup Bladet fremover. Redaktionen har fået selskab af journalist Anja Berth Lissner, som er tiltrådt.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Bladets redaktion har fået en ny skarp pen til at skrive om stort og småt i lokalområdet.

I kølvandet på redaktørskiftet er der blevet plads til Anja Berth Lissner, 48 år, som ny journalist på avisen.

Anja er en særdeles erfaren lokaljournalist med sans for den gode historie og den skæve vinkel.

Hun er uddannet journalist og har en fortid på det nu hedengangne Bagsværd Søborg Bladet under Berlingske Media og siden som journalist i Hovedstadens Mediecenter under North Media.

Hendes fortid på Bagsværd Søborg Bladet giver hende et godt lokalkendskab, idet avisen havde adresse i Ballerup i mange år. Dermed er det for Anja næsten som at ’komme hjem’.

”Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med Anja, som jeg kender som både flittig, ihærdig, nysgerrig og rasende dygtig. At hun også har en godt lokalkendskab gør kun tingene endnu bedre. Jeg ser frem til et godt og spændende samarbejde til glæde for vores læsere, så vi fortsat kan levere de bedste historier til alle borgere i Ballerup Kommune og omegn,” siger redaktør Ulrich Wolf.

Historier og strik

Anja Berth Lissner glæder sig også til at skrive om livet i Ballerup og omegn. På godt og ondt.

”Jeg har altid været vild med mødet med de mennesker, der kerer sig om deres lokalmiljø uanset om det er i raseri over nedskæringer af deres børns daginstitution eller i fryd over, at der kommer en ny kaffebar lige om hjørnet. Jeg er vild med det nære, det, der er lige for næsen af os og jeg glæder mig meget til at møde læserne og høre små og store historier. Og så bliver det jo næsten som at komme tilbage til der, hvor min karriere begyndte – oveni købet med nogle af de gode kollegaer fra dengang,” siger Anja Berth Lissner.

Anja er gift med Kåre Otto Lissner, der er lærer. Hun er mor til døtrene Rosa, 17 og Vita, 15 fra tidligere ægteskab og bonusmor til Dahlia på 12 og William på 14 år. Familien bor i Vanløse. Når Anja ikke skriver artikler, hører hun lydbøger på Mofibo, og så er hun lige begyndt at strikke veste og sweaters til familiens døtre.

Men som hun siger:

“Det bliver næppe noget jeg kommer til at leve af”.