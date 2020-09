Stadigt flere kvinder dropper makeuppen

SPONSORERET INDHOLD: Det har igennem tiden været en tendens, at i særlig grad kvinder har gået med makeup. Dette er fordi, at makeup og sminke kan bruges som redskab til at fremhæve visse dele ved et ansigt, imens andre dele kan nedtones.

Vi lever dog i omskiftelige tider, og ligesom kønsnormerne for, hvem der bruger makeup nedbrydes mere og mere, vælger nogle ligeledes helt eller delvist at droppe brugen af disse skønhedsprodukter. Det kan der være mange grunde og fordele ved. Dem kan du læse meget mere om nedenfor samt finde indsigt i nogle af de alternativer, der findes på markedet.

Der findes mange alternativer til traditionel makeup

At fravælge makeup skyldes for manges vedkommende prioritet af tid og ressourcer. Ligeledes kan det skyldes en bevidsthed om sundhed og hvad man reelt putter i ansigtet, eller det kan være relateret til dit eget selvbillede og identitet, som du gerne vil udstråle. Fravælger du makeup af en eller flere af de nævnte grunde, betyder det dog ikke, at du helt behøver gå på kompromis med skønhed og pleje af dit udseende. Snarere tværtimod.

Hører du til kategorien, der gerne vil spare tid om morgenen, vil du blive glad for at høre om det såkaldte øjenvippeserum. En øjenvippeserum kan lyde næsten magisk i sin effekt, der lover både længere, stærkere og kraftigere vipper, men faktisk er den god nok. I stedet for at tilføre mascara på daglig basis handler denne metode altså om at give dine naturlige vipper de bedste vækstbetingelser, således at de med den rette fugtighedsgivende serum vil fremstå som deres bedste udgave af sig selv. Der findes også andre produkter til at fremhæve din naturlige skønhed, for eksempel plejeprodukter til ansigtet, der ikke lukker huden inde, men i stedet tilføjer gode og åndbare betingelser.

Nedsat brug af makeup kan gøre dig mere selvsikker

Det kan lyde lidt bagvendt i logikken, men faktisk oplever mange en større selvsikkerhed efter at have droslet ned på brugen af makeup. I bund og grund er det et simpelt psykologisk faktum som handler om at blive vant til at se på dit eget ansigt, som det er. Jo mere du kigger på det og opdager de skønne detaljer, jo mere vil du opleve at hvile i dig selv i en selvsikkerhed, der ikke behøver supplerende produkter.

At gå uden makeup er naturligvis ikke for alle, men er det noget, du har mod på at prøve, kan det være sundt at forsøge. Om det blot bliver en enkelt dag eller to betyder ikke så meget: Hvad der betyder noget er, at du forholder dig til dig selv, dit ansigt og dit velvære.

Om du vælger at eksperimentere med øjenvippeserum, cremer eller blot færre produkter er ligeledes helt op til dig. Vigtigt er det også at huske, at mange kvinder såvel som mænd er glade for makeup, og at valget om enten at bruge det eller ikke at bruge det altid et retfærdiggjort og fuldkomment op til den enkelte person og denne individuelle præferencer.