Flere fuldtidsjobs til folket

Debat Mange ansatte i de store velfærdsområder arbejder på deltid. Nogle gange er det frivilligt, og det er ikke dem, der selv har valgt deltid, dette indlæg drejer sig om.

Af Johan Müller, (A) Medlem af kommunalbestyrelsen

Nej, det handler derimod om de ansatte, vi har i kommunen, som arbejder deltid, men gerne vil have fuldtid. Og de findes derude. Det synes jeg, vi skal gøre noget ved!

Kommer flere på fuld tid, er det godt for både kommunen og individet. Det vil gavne kommunens virksomhed, hvis flere af vores ansatte arbejder fuld tid, for det ville give kontinuitet og flere hænder. Men den store gevinst er hos den enkelte medarbejder. En SOSU-assistent på 30 timer taber for eksempel 2,7 millioner kroner over et helt arbejdsliv, på ikke at have 37 timer.

Hvis det skyldes, at vi som kommune ikke vil tilbyde fuldtidsstillinger, er det problematisk. For det betyder mindre økonomisk frihed til medarbejderen, og da det særligt er kvinder, der arbejder på deltid, er det også et stort ligestillingsproblem.

Løsningen kunne være, kun at slå fuldtidsstillinger op. Sådan forholder det sig ikke aktuelt, på tværs af kommunens sektorer. Den kutyme må stoppes nu. For borgere og medarbejderes skyld.