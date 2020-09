Nye visioner for kulturen

Debat Vores statsminister sagde 2.april i et interview:

Af Bjarne Rasmussen (A) Medlem af kultur- og fritidsudvalget

“Nu, hvor kulturen holder lukket, opdager vi, hvor meget vi savner den”.

Og rigtigt nok – pludselig kunne vi finde ud af at synge sammen- hver for sig – med blandt andre Phillip Faber. Mange små lokale ensembler dukkede op og tilbød sig til vores plejecentre og hospice med musik og sang. Musik og sang blev der også i meget af vores boligområder.

Det blev tydeligt at kulturen/musikken/sangen kan noget, vi alle sætter pris på. De der har deltaget i en kirkelig handling de seneste måneder, har også oplevet, det er ganske tamt uden sang og musik.

Tirsdag den 11. august havde kultur- og fritidsudvalget møde, hvor punkt 6 handler om Ballerup Kommunes kultur- og fritidspolitik.

Den er formuleret i sidste valgperiode, men foreslås forlænget til 2025, da den både er tidssvarende og i tråd med Ballerup Kommunes Vision 2029. Desuden må det vel bemærkes at den er ambitiøs (- læs dyr), og derfor ikke helt implementeret.

Ballerup Kommune har udgivet en rigtig god brochure om dette emne , ’kultur der bider sammen’ der både beskriver de gode hensigter og udfordringer. Så de, der har læst med hertil, kan jeg opfordre til at hive fat i kulturforvaltningen og bede om et eksemplar, når den er revideret. Det gælder også vores folkevalgte.

Det er fristende at dykke ned et par steder og se på intentioner, og hvad vi kunne arbejde med. Eksempelvis står der om Kultur og Fritid i byens rum, at “ vi vil arbejde for at synliggøre og udnytte byens rum og faciliteter bedre – skabe bedre rum for at kultur, kunst og fritid kan udfolde sig – og skabe levende pladser, byrum og grønne områder.

Og hvorfor nu det? Jo, det skaber både fællesskab og identitet. Skaber oplevelse af en mangfoldig og levende by, hvor borgerne har lyst til at leve og bo. Og ikke mindst , hvor virksomheder får lyst til at etablere sig. Midt i vores byggebegejstring håber jeg at disse elementer også indgår.

Man kunne eksempelvis udvikle Baltorpplænen til at blive et stærkt og levende kulturcentrum, i samarbejde med Baltoppen Live og vores øvrige kulturinstitutioner. Vores stationsplads kunne blive et stærkt kort i at profilere Ballerup med en kulturfestival med professionelle og højtprofilerede kunstnere, med vores lokale kulturinstitutioner som værter.

Sætte Ballerup Kommune på det kulturelle landkort.

Og både Måløv og Skovlunde skal naturligvis også indtænkes .

Men det er alt sammen et spørgsmål om, og prioritering af de midler, vi nu engang har til rådighed i Ballerup Kommune.