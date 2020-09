Nederlag til BSF trods kanonstart

Det begyndte godt for BSF mod KFUM København men det med et nederlag i weekendens kamp. Foto: Iben Bagge.

fodbold Weekendens kamp blev tabt hos KFUM København med 3-2 efter en ellers rigtig fin start med en føring efter 40 sekunder.

Af redaktionen

Efter scoringen var der egentligt helt fin kontrol over kampen med BSF mest på bolden, indtil en KFUM spiller modtog bolden midt på BSF’s banehalvdel, vendte hurtigt og tog et par træk, hvorefter han sparkede på kassen fra cirka 30 meter. Den afslutning strøg i nettet og pludselig ud af det blå stod den 1-1.

Anden halvleg startede skidt for udeholdet, da BSF efter 45 sekunder uddelte gaver. En høj bold i feltet blev fejlbedømt af BSF-keeperen hvilket resulterede i, at KFUM angriberen headede bolden i nettet.

BSF var fortsat på bolden og forsøgte at spille sig frem til chancer, men uheldigvis for dem, gav de næste mål til KFUM små 10 minutter senere. 3-1 nede og en dårlig smag i munden var det for udeholdet, der ellers startede rigtig godt.

BSF fik dog en del chancer og sad på kampen. Tommy Vu fik taget en stikning fornemt med og skabt spænding efter 67 minutter. 3-2 og optimismen var tilbage. Små 15 minutter senere fik udeholdet en gylden mulighed for udligning – desværre for BSF blev den headet forbi kassen lige foran mål.

Det var en gavernes kamp denne eftermiddag med BSF som de mest gavmilde i begge ender, men det endte altså med et 3-2 nederlag.

Næste kamp bliver på hjemmebane i Gryden mod Union.