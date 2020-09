Medaljer og pedaler i superarenaen

Hjulene snurrede, gearene tikkede og oplevelsen var stor for de mange deltagende børn, da der blev afholdt medaljeløb i Ballerup Super Arena.. Foto: John Holmer Nielsen

Cykling Rammerne var perfekte, da 50 børn fik prøvet cyklen af i Ballerup Super Arena, da DBC afholdt medaljeløb.

Af redaktionen

Verdens ældste og Danmarks største cykelklub, DBC, afholdt onsdag medaljeløb i og omkring Ballerup Super Arena.

Medaljeløb er et koncept fra Danmarks Cykle Union, hvor alle børn kan deltage gratis, og alle deltagere får en medalje med hjem.

Der blev onsdag kørt i klasserne fra U9 til U17, og mere end 50 unge cykelryttere fik mulighed for at køre cykelløb i perfekte rammer med speakere, tidtagning og på en helt afspærret rute både inde og rundt om Danmarks største cykelarena. Desuden var der mulighed for lånecykler, og masser af forplejning at købe.

“Tak for en god dag”, lød det hele tiden fra forældre og børn, til stor glæde for de mange frivillige hjælpere fra DBC.

“Det var tredje gang vi kørte, og igen fik vi givet en masse børn en stor oplevelse. Og så får vi også en række nye medlemmer til vores klub”, forklarede DBCs formand Bjarne Kratholm efter eventet.

Stor oplevelse

“Sejt at prøve at køre der, hvor Michael Mørkøv har kørt”, lød det fra 8-årige Alfred Møller, der havde sin første oplevelse med cykelsporten. Alfred vender helt sikkert tilbage til Ballerup Super Arena, og det gør en række af de øvrige deltagere også.

Det var tredje gang, at DBC afviklede medaljeløb efter dette koncept, og eventet bliver også afviklet i en fjerde udgave, gjorde arrangørerne det klart efter arenaen igen var ryddet.

DBC er klubben, der står bag det store 3-dagesløb i november, det traditionsrige nytårsstævne, og de mange torsdagsstævner vinteren i Ballerup Super Arena. traditionelt byder på. Klubben er stiftet i 1881, og er altså verdens ældste eksisterende cykelklub.