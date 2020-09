Forrygende uge for FC Ballerup

fodbold Det har været fantastisk uge for FC Ballerup.

Af redaktionen

Først fik klubben tilgang af et 8-mands herre senior hold, der vandt 6-5 over Hundige i deres første kamp i FC Ballerup-regi. Derefter vandt klubbens U17 hold 12-0 hjemme over B73 Slagelse.

Sidst men ikke mindst, havde klubben besøg af mentaltræner og coach Kim Dietrichsen fra Sportsmind samt tidligere OL, VM og EM-svømmer Berit Puggaard til en snak om hvordan det mentale kan forbedre de fysiske præstationer.

Dette var muligt takket være et legat fra Ballerup Kræmmerfestival.