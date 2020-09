Ny købmand i Centrumgaden

Mike Jensen er den nye købmand, der nu skal holde styr på Meny-butikken i Centrumgaden og gøre butikken til en vigtig del af handelslivet i Ballerup. Foto: privatfoto

Handel Den 1. august overtog Mike Jensen roret i Meny i Centrumgaden. Han glæder sig til at være en del af et område i en rivende udvikling og vil sætte sit præg på lokalsamfundet.

Af Ulrich Wolf

Det er en meget klassisk historie. Man starter som flaskedreng og ender som øverste chef.

Det er faktisk sådan det har flasket sig for 31-årige Mike Jensen, der ved indgangen til august overtog tøjlerne i Meny i Centrumgaden i Ballerup.

Han afløste Tim Velic og det er i den grad en supermarkeds-mand, der har indtaget rollen som købmand.

Han begyndte for 16 år siden som flaskedreng og har siden arbejdet sig op til at lede butikken i Ballerup. For Mike har det altid været et ønske at arbejde i detailhandelen.

”Det er et spændende job. Ikke to dage er ens og man er i kontakt med rigtig mange mennesker hver dag. Samtidig har man så mange forskellige roller, hvor man skal hjælpe med alt muligt, både for kunder og for medarbejdere. Så jeg har altid vidst, at jeg ville arbejde med dagligvarer,” siger Mike Jensen, som kommer fra en lederstilling i Meny i Charlottenlund.

Kommet ’hjem’

Det er ikke tilfældigt, at han er havnet i Ballerup. Selvom man kan lægge billet ind på at blive købmand i Dagrofa-kæden og efterfølgende bliver spurgt om man vil overtage en butik, så var det med glæde, at Mike Jensen fik Ballerup-butikken.

”Det er ikke en af vores største butikker, men det er en rigtig spændende butik i et rigtig spændende område. Jeg bor i Herlev og har gået på handelsskole i Ballerup, så jeg kender lidt til området. Samtidig er Ballerup Kommune inde i en rivende udvikling.

Rigtig mange flytter hertil og der skal vi som butik være en vigtig del af deres hverdag,”siger Mike Jensen.

Netop de mange tilflyttere i Ballerup midt er potentielle kunder, som man skal gøre sig interessant for.

”Jeg lægger stor vægt på, at vi som lokal butik er en del af lokalsamfundet. Jeg kunne godt forestille mig, at vi kunne samarbejde med eksempelvis Grantoftegård om økologiske varer eller at vi havde arrangementer, hvor de lokale spejdere kunne komme herned og lave arrangementer og tjene lidt penge til truppen. Det er der, at vi som lokal butik kan adskille os fra andre,” siger Mike Jensen, som afslører, at der er flere til-

tag i støbeskeen, men at han ikke vil være konkret endnu.

Selvom han har rykket rundt og op i kæden igennem flere år, så føler han, at han er havnet i den rette butik for nu.

”Jeg er jo kommet lidt ’hjem’ med denne butik. Så jeg vil gerne blive her længe og være med til at udvikle butikken de kommende år,” siger Mike Jensen, som sammen med sine 52 medarbejdere glæder sig til at gøre Meny til en attraktiv del af Centrumgadens handels-

liv.