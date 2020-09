Første skridt mod nye seniorboliger

Stemningen var god og vejret var næsten helt sommerligt på den sidste dag i august, da det første spadestik til en række nye seniorboliger blev taget i Egebjerg. Foto: Mia Lundholm.

Boliger På en bar mark i udkanten af Ballerup Kommune tog borgmester Jesper Würtzen (A) mandag første spadestik en til en ny klynge seniorboliger.

Af Ulrich Wolf

Det er vist ikke forbigået nogens opmærksomhed, at der bliver bygget meget i Ballerup Kommune i disse tider.

Overalt rykker kranerne ind og nye boliger skyder op.

Nu er endnu et byggeri på vej. Det drejer sig om ’Skovmarken’ ved Egebjerg, hvor borgmesteren mandag eftermiddag tog det første spadestik.

Solen skinnede og der var festlig stemning på den bare mark, hvor der i den kommende tid vil være meget byggeaktivitet,.

Her skal der nemlig opføres 12 energivenlige seniorrækkehuse med udsigt over hjortespringkilen og grønne arealer.

Hvert rækkehus får egen have men har også andel i et fælleshus med køkken, toilet og samlingsrum, så man kan holde fester og sammenkomster. De kommende købere vil også kunne vælge mellem forskellige materialer.

Husene sælges af Lizette Byrdal, Nybolig projektsalg og vil være mellem 105 og 115 kvadratmeter og skal efter planen stå klar medio 2021.