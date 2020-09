Baldersbo sætter huslejen ned for de fleste

For mange af beboerne i Baldersbos afdelinger vil det blive lidt billigere at betale huslejen det kommende år,. Men der er også nogen, der får en lille stigning. Foto: Arkivfoto

Billigt Effektiv drift og trimmet organisation gør, at en stor del af beboerne i Baldersbo for femte år i træk kan se deres huslejer falde

Af Ulrich Wolf

For langt de fleste af beboerne i boligforeningen Baldersbo bliver det igen lidt billigere at betale huslejen. For femte år i træk falder lejen nemlig for størstedelen af beboerne.

Det fortæller selskabets direktør, Søren B. Christiansen.

”Vi er ved at have budgetterne klar for næste år. Og det ser ganske fint ud, synes jeg. 68 procent af beboerne kan se frem til en huslejenedsættelse. Otte procent får en uændret husleje og de sidste 24 procent får en lille huslejestigning, siger han.

Det er særligt stigende udgifter til renovation, ejendomsskatter og forsikringer som trækker den forkerte vej, og er med til at hæve huslejen for en del af beboerne.

”Vi har efterhånden en ret trimmet organisation. Det kan man se på vores effektivitetstal – også når vi sammenligner os med andre boligorganisationer. Men udgifterne til affald, skat og forsikringer har vi ingen indflydelse på, desvær-

re,” siger Søren B. Christiansen.

Meget tilfredsstillende

Huslejenedsættelserne kommer på trods af, at der de senere år er lavet store forbedringer i flere afdelinger.

”I afdeling 10, hvor beboerne i 2015 fik nye badeværelser, er huslejen nu 25 kroner lavere pr. kvadratmeter end før de fik nye badeværelser. Det er meget tilfredsstillende. Og i afdeling 9, hvor de for nogle år siden fik en huslejestigning på 125 kroner pr. kvadratmeter, har vi snart elimineret den stigning. Vi mangler faktisk kun 25 kroner pr. kvadratmeter, så er den huslejestigning væk. De huslejenedsættelser, vi kan præsentere til næste år, ligger et sted mellem 50

og 100 kroner om måneden pr. bolig. Beløbet er nogenlunde det samme for dem som desværre får en lille stigning,” siger direktøren.