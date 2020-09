Ballerup kommer sig efter corona

I marts lukkede landet ned og der blev meget stille i butikker, gågader og i samfundet generelt. Det gik også ud over ledigheden i Ballerup, der de kommende måneder steg. Men heldigvis er man så småt ved at æde sig ind på de høje ledighedstal i Ballerup. Foto: Arkivfoto.

Status Mange blev ledige i Ballerup, da corona-pandemien lukkede landet ned i mats måned. Men siden er det gået ganske pænt med at få folk i jobs, omend antallet af ledige stadig er højere end før pandemien.

Af Ulrich Wolf

Da statsministeren den 11. marts lukkede Danmark ned som følge af Covid-19 pandemien skete der en voldsom stigning i antallet af ledige. Da hele brancher simpelthen lukkede totalt ned og fra den ene dag til den anden mistede al deres omsætning, fik det naturligvis konsekvenser.

Også i Ballerup betød det, at antallet af ledige steg markant i ugerne efter.

En opgørelse fra Center for Arbejdsmarked i Ballerup viser, at i perioden fra den 9. marts, som er starten på nedlukningsugen til den 19. maj, hvor antallet af ledige i Ballerup toppede, oplevede man en nettostigning på 422 ledige personer i kommunen.

Det svarer til en stigning på 10 procent og dermed lidt højere end stigningen på landsplan.

Til gengæld har Ballerup, trods krisen, formået at få folk i arbejde mens landet var på lavt blus.

For sammen med den akutte stigning på 422 personer var der i alt en tilgang til jobcentret på 951 personer, men der var samtidig en afgang på 529 personer. Det viser, at man altså også fik folk i arbejde mens krisen var værst.

Den seneste opgørelse fra 23. august viser, at nettostigningen af de ’akut’ ledige fra krisen er nedbragt med 136 personer siden 19. maj og at man derfor er i gang med at ’æde sig ind’ på den voldsomme stigning i kriseledige.

Det betyder, at genopretningsprocenten i Ballerup er på 32,2 procent og dermed markant bedre end i hovedstadsområdet generelt, hvor der er så godt som status quo.

Tallene glæder Jannik Nielsen, chef for center for arbejdsmarked i Ballerup Kommune

Fortsat indsats

”Det er gode tal, selvom der stadig er en overledighed i forhold til før krisen. Men at vi kan få folk i job og at vi ligger godt i forhold til mange andre steder handlet både om den type ledige og den type jobs der har været berørt, men også at vi har opretholdt en form for service. Vi har hele tiden fastholdt en indsats, selvom vi selvfølgelig ikke har haft de samme krav til samtaler og fremmøde,” siger Jannik Nielsen.

Samtidig har man på jobcentret lært noget af nedlukningen.

Nye muligheder

”Vi har set, at vi godt kunne gennemføre samtaler digitalt og dermed har vi fået nogle ledige ’ud af busken’ i stedet for at de skulle møde op personligt. Vi har samtidig fået øget fokus på, at når der lukker nogle døre, så åbner nogle andre. Folk har set, at man godt kan tænke anderledes og kigger efter andre muligheder og brancher end det, man måske troede at man kunne. Det er en tankegang, vi vil fortsætte med,” siger Jannik Nielsen, som samtidig vil fortsætte det tætte samarbejde med virksomhederne og dermed fortsætte og udvikle den erhvervsrettede tankegang, som man har kørt fra jobcentret i flere år.