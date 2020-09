Arresthus-planer skudt til hjørne

De bare marker omkring Kildedal kommer måske ikke til at rumme et arresthus alligevel. I hvert fald har Egedal Kommune stillet planerne i bero. Prisen man kan få for jorden er ikke god mok for kommunen. Foto: Arkivfoto.

Byudvikling Egedal kommunes planer om at opføre et arresthus i Kildedal-området, tæt på Ballerup, er stillet i bero. Man kan ikke få den pris for grunden, som man ønsker.

Af Ulrich Wolf

Det gav anledning til en del knurren og sure miner, da det for nogle måneder siden kom frem, at Egedal Kommune havde planer om at sælge en grund i det naturskønne Kildedal-område, klos op ad Ballerup, til Kriminalforsorgen, der ville opføre et arresthus. Både Ballerup-politikere og lokale borgere undrede sig over planerne og var kede af, at et eventuelt arresthus ville forandre de planer, som de to kommuner ellers havde for området.

Men nu er planerne stillet i bero. Det besluttede et flertal i Egedal Byråd den 26. august på baggrund af de mæglervurderinger af grunden, som man har fået.

Det ser ud til, at man ikke kan få den forventede pris for grunden.

”Sagen er den, at vi har en helhedsplan for området og i den fremgik det, at vi skulle have to mæglervurderinger af grunden, i forbindelse med salget til Kriminalforsorgen. Og de vurderinger er ikke interessante og derfor har vi stillet salget i bero. Det er sådan set det. Arbejdet med en helhedsplan for området fortsætter,” siger borgmester Karsten Søndergaard (V).

Han afviser, at beslutningen har noget at gøre med kritikken af planerne.

”Det handler udelukkende om pengene. Det er jo borgernes penge og de penge, vi eventuelt får ind fra salget skulle gerne bruges bedst muligt for borgerne. Når vi ikke kan få en ordentlig pris, så vil vi ikke gå videre med det,” siger Karsten Søndergaard, som ikke ved, hvad der nu skal ske.

”Vi gør intet aktivt, nu må Kriminalforsorgen så finde ud af, hvad der skal ske. Det kan sagtens være, at de finder et andet sted til arresthuset og så arbejder vi videre med vores helhedsplan og så dropper vi planerne. Men det får vi se,” siger borgmesteren.

Beslutningen vækker glæde hos Lokallisten, der hele tiden har været lodret imod planerne om arresthuset.

Uambitiøst

”Jeg er glad for beslutningen, men jeg synes, at man ikke bare skal stille det hele i bero, men stoppe planerne helt.

Man kan ligeså godt melde ud, at når man ikke kan få den ønskede pris, så bliver det ikke til noget, hvilket er fint. Vi har hele tiden ment, at det var en forkert og kortsigtet løsning,” siger Ulrik John Nielsen (L).

Han mener, at planerne har spændt ben for de ambitioner, som blandt andet Ballerup Kommune har for området og han mener, at man burde kigge mod nabokommunen i denne sag.

”Ballerup Kommune har store ambitioner for området og har haft stor succes med at blande bolig og erhverv. Man har kunnet tiltrække private investorer og jeg er sikker på, at man kan få langt mere for grunden end ved at sælge til Kriminalforsorgen. Det er dårligt købmandsskab og her kunne vi lære noget af Ballerup. Man burde tænke langsigtet og ikke bare skaffe en, lav, nu og her indtægt i stedet for at udvikle området og tiltrække investorer, der vil betale mere og samtidig skabe grobund for skatteindtægter i mange år,” siger Ulrik John Nielsen.

Han mener til gengæld, at beslutningen også har noget at gøre med kritik og kommunalvalg.

Kommende valg

”Når man ser på kritikerne af projektet, så har det været borgerne. Det er jo dem, der stemmer og det tror jeg, at borgmesteren er begyndt at indse. Der er snart valg og det er en dårlig sag, så derfor tror jeg, at vi ser det, der sker nu. Et arresthus er dårlig branding for kommunen og for et ellers attraktivt område. Nu vil vi fortsætte arbejdet for at skabe en bedre helhedsplan uden et arresthus i Kildedal,” siger Ulrik John Nielsen.

Ballerups borgmester Jesper Würtzen (A), håber på en fælles fremtid for området.

”Med den beslutning håber jeg, at Egedal Kommune kan finde en profil for området, der kan passe til den profil, som vi har for vores del af området. Gerne i et samarbejde, så vi kan få et samlet udtryk og udvikle et attraktivt område sammen,” siger Jesper Würtzen.