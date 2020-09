Brystkræft skal bekæmpes – også under corona

Debat Selvom corona-krisen har betydet mange aflysninger i sundhedsvæsenet, så har kræftområdet kørt i normalt gear.

Af Christoffer Buster Reinhardt (C), Formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden

Men alligevel er det tydeligt, at corona-krisen har påvirket mange. For eksempel har vi set et fald i deltagelsen i brystkræftscreenings-programmet.

I marts måned takkede for eksempel kun 59 procent ja til at blive screenet for brystkræft – i marts året før var tallet 82 procent. I april i år takkede lidt flere ja, nemlig 69 procent, men der er stadig langt op til sidste års deltagertal fra april som lå på 80 procent.

Jeg forstår godt, at man i foråret, da Covid-19 væltede ud over verden, ikke har følt sig tryg ved, at skulle ind på et hospital til brystkræftscreening. Vi har jo alle set de forfærdelige billeder fra sydeuropæiske hospitaler i undtagelsestilstand. Det har vi heldigvis været forskånet for herhjemme.

Men det løber mig koldt ned af ryggen, at tænke på de eftervirkninger, som covid-19-pandemien kan have på andre patientgrupper. Herunder også brystkræftpatienter, hvis brystkræft vi opdager forsent, fordi færre deltager i screeningsprogrammet.

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse tog jeg derfor initiativ til, at de som selv havde meldt afbud til en brystkræftscreening i foråret, fik en ekstra chance for at blive undersøgt.

Det ekstra tilbud er der heldigvis mange der har sagt ja tak til. Helt præcist 1.069 kvinder. Heraf er langt størstedelen allerede blevet undersøgt.

Det er jeg rigtig glad for. For kræft er en forfærdelig sygdom, og vi kender alle nogen som har været ramt. Det ville være ganske sørgeligt, hvis covid-19 resulterede i, at vi opdagede brystkræft hos kvinder for sent.