Svar til Sanne Fandrup

Debat Kære Sanne Fandrup. Du spurgte i sidste uge til dokumentation i forhold til udfordringerne med, at nogle af kolonihaveejerne - heldigvis kun et mindretal - bruger deres huse ulovligt.

Af Jesper Würtzen (A), Borgmester i Ballerup Kommune

Den 28. oktober 2019 behandlede kommunalbestyrelsen en mulig kolonihaveindsats, og her fremlagde administrationen et notat. Her står der blandt andet:

– Administrationen kan kun skønne over antallet af ulovlige beboelser og kan kun gøre det på grundlag af indikationer, indtil en egentlig indsats igangsættes. Blandt indikationerne er forsøg på folkeregistrering i kolonihaver. I første halvdel af 2018 behandlede Folkeregisteret 256 kontrolsager, herunder sager vedr. forsøg på tilmelding i kolonihaver.

I den periode blev 5-10 flytninger ugentligt afvist til kolonihaver. Det vurderes, at det er fortsat i samme omfang.

Blandt de øvrige indikationer på, at folk bor i haverne helårligt, er:

– sager vedr. borgere, der med udgangspunkt i en kolonihave, har brug for støtte fra Børne- og Ungerådgivningen, anmoder om ydelser, handicapindretning eller -egnet bolig m.v.

– borgere, der ønsker at tilmelde børn i skoler og daginstitutioner med udgangspunkt i en kolonihave.

– underretninger fra andre kommuner.

– anonyme henvendelser om socialt bedrag, ulovligt ophold, ulovlig videreudlejning eller kriminalitet i kolonihaver

Administrationen håndterer selvfølgelig løbende de sager, som den får kendskab til. I kolonihaveloven står tydeligt, at kolonihavehuse ikke må anvendes til helårsbeboelse, og i forarbejderne til loven fremgår det, at ”bebyggelsen ikke lovligt må være bopæl for nogen i vinterhalvåret”.

Kolonihaverne er til stor glæde for mange borgere, og de allerfleste anvender også områderne lovligt og helt efter reglerne. Men der er desværre et mindretal, der ikke anvender deres kolonihaver efter bestemmelserne. Det er ærgerligt, og kommunalbestyrelsens arbejde med udforme en ny lokalplaner skal netop sikre, at kolonihaveområder bevares og videreføres efter den ånd og de intentioner, der ligger i lovgivningen for området.