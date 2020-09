Det halter med klimaet i Ballerup

Debat CO2-udledningen er faldet med 0,5 pct. fra 2015 til 2019 i Ballerup Kommune, det står i slående modsætning til den politiske målsætning om at reducere CO2-udledningen med 10 pct. fra 2015 til 2021.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Gruppeformand, Enhedslisten Ballerup

Politiske mål er tom luft når de ikke realiseres, og i dette tilfælde er det et virkelig rammende billede – desværre.

Vi har behov for handling nu, vores handling kan ikke vente til vi har vedtaget en klimapolitik og klimahandleplan. Vi er simpelthen bagud med årets grønne regnskab skal vi faktuelt hente hele 9,5 procent CO2 reduktion med de indsatser vi laver i 2021. Det er fem års efterslæb, der skal indhentes med et års indsats.

Det kræver simpelthen stærkere politisk fokus, fra flere partier end Enhedslisten, ellers kommer vi ingen vegne.

Tallene taler deres tydelige sprog. Vi har ikke tilstrækkeligt med indsatser og dem vi har, batter ikke nok. Vi forlader os med andre ord på den nationale reduktion af CO2 fra grøn strøm, nationale og regionale satsninger, det er simpelthen ikke godt nok. Vi kan ikke være det bekendt.

Det er ikke nok at vedtage mål.

Det viser grønt regnskab med al tydelighed. Det kræver politisk fokus og konstant politisk stillingtagen at sætte klimaet på dagsordenen. Ikke kun når planerne vedtages. Det er i de politiske signaler til administrationen, hvor det politiske fokus skal være stærkt nok til, at alle dele af organisationen har klimaet med i de daglige prioriteringer. Ellers bliver vi ved med at være en kommune det kører på frihjul.

Jeg vil derfor opfordre alle i Ballerup til at henvende sig til de politikere de kender og opfordre til stærkere klimaforudsigelser på lørdag den 5. september, hvor klimaet er på dagsordenen over hele landet.