Ballerup BK kom på tavlen

Der var glæde hos Ballerup BK’s spillere, da det blev til en sejr over B 1973 Herlev i weekenden. Foto: privatfoto

fodbold Lørdag eftermiddag skulle Ballerup BK forsøge at få de første point i Serie 1, da B. 1973, Herlev var på besøg.

Af redaktionen

På trods af at have ventet i 17 dage på anden kamp i sæsonen, så var det helt tydeligt, at Ballerup havde taget de gode takter fra sæsonpremieren med ind til dagens kamp.

Det var derfor et udehold fra Herlev, som var alvorligt på hælene i hele første halvleg, men Ballerup formåede kun at sætte to mål ind, inden B. 1973 fik reduceret på et afrettet skud kort før pausen.

Derfor blev anden halvleg mere spændende, end den burde have været, men igen fik Ballerup scoret to mål, og gæsterne kun et enkelt. Kampen ender dermed 4-2 til Ballerup, som altså nu er på tavlen i Serie 1.