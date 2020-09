Skød medaljer hjem

Claus Søndergaard var blandt dem er fik hæder og medaljer hjem til Ballerup ved DM i riffelskydning. Foto: privatfoto

Skydning Dansk Skytte Union afviklede danmarksmesterskaber på 50 meter riffel i Vingsted i weekenden.

Traditionen tro var der flere skytter fra Ballerup, der deltog i disse mesterskaber og også traditionen tro blev det til flere mesterskaber og andre medaljer.

Lørdag afvikledes skydningerne på 3×40 skud.

Stephanie Grundsøe stillede op for Ballerup i dameklassen og hun vandt den indledende skydning om at komme i finalen. Her kæmpede Stephanie bravt mod den internationalt garvede skytte Rikke Ibsen fra Trehøje, men hun måtte dog til sidst strække våben og se Rikke løbe med guldmedaljen, mens Stephanie vandt sølv.

I samme disciplin hos herrerne var Ballerup repræsenteret ved Steffen Olsen, der har vundet denne titel mange gange og heller ikke i år var der nogen der for alvor kunne true ham om dette danske mesterskab.

Søndag var det Ballerups paradedisciplin der skulle afvikles, nemlig 60 skud liggende. Forhåbningerne om individuelle medaljer og holdmedaljer var store før skydningerne gik i gang. Først var det juniorernes tur, og her vandt Katrine Christensen bronze efter en særdeles tæt kamp om sølvmedaljen.

På damesiden var det Stephanie Grundsøe der skulle forsøge at hive guldmedaljen hjem, men hun måtte dog ”nøjes” med en bronzemedalje.

Hos herrerne var der treskytter, der måtte forventes at kunne blande sig i medaljestriden og det blev til en sølvmedalje til Steffen Olsen og en bronzemedalje til Kenneth Nielsen.

Sammen med Claus Laumann Søndergaard hev holdet dog en ganske suveræn hold guldmedalje med hjem til præmieskabet. Overraskende, ikke mindst for dem selv, blev Ballerup 2. hold nr. 2 og vandt derfor sølvmedaljer.

Holdet bestod af Anders Sode, Bent Kruse og Nikolaj Andersen.

Dagen sluttede med sæsonfinalen, hvor de otte bedste skytter gennem sæsonen skulle kæmpe om pokalen og ikke mindst titlen som årets bedste liggende skytte. Fra Ballerup deltog Claus Laumann Søndergaard og Steffen Olsen.

Og finalen blev en dyst mellem de to skytter, der hurtigt skilte sig ud fra de andre. For første gang i lang tid lykkedes det Claus Søndergaard at få has på Steffen Olsen, så han kunne efter de 24 finaleskud hæve pokalen som fortjent Liggende Mester 2020.

På grund af coronasituationen er de øvrige danske mesterskaber i efteråret aflyst, så nu ser klubben frem mod medio november, hvor DM på 10 meter luftriffel, efter planen bliver gennemført.