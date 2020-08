Coronashow på rundtur til børn og ældre

Don Gnu var blandt andet en tur forbi Plejecenter Kirstinehaven med deres forestilling ’To mænd og en Planke’.

Både de yngste og ældste fik kulturen leveret ’’til døren’’, da Baltoppen LIVE og Kulturtjenesten sørgede for sjov og ballade med Don Gnu.

Af Mia Thomsen

Tirsdag og onsdag i sidste uge sørgede Baltoppen LIVE og Kulturtjenesten i Ballerup for teater for både plejehjemsbeboere og børn fra skoler og daginstitutioner. Det danske teaterkompagni Don Gnu underholdt med sublim sjov og ballade med showet ’To mænd og en Planke’.

De ældre på plejecentrene har været hårdt ramt af coronakrisen og har i en længere periode i foråret været helt isolerede for omverdenen og deres pårørende. Derfor opstod idéen om at lade kulturen komme til plejecentrene for at bidrage til at åbne verden lidt op igen.

Børn fra de lokale børnehaver fik lov til at besøge plejecentrene for sammen med de ældre beboere at opleve de sjove Don og Gnu. Og nu da artisterne alligevel var i Ballerup, sørgede arrangørerne også for et par udendørsforestillinger for en masse af de lokale skolebørn.

Fire forestillinger

Tirsdag morgen lagde Don Gnu ud med at besøge Baltorpskolen afdeling Rugvænget, hvor 100 børn fra 4. og 5. klasse blev inspireret til nye lege i skolegården.

Senere på dagen gæstede de Plejecenter Kirstinehaven. Her nød Dagny, som er 100 år, sammen med sine medbeboere og 10 børn fra Børnehuset Kirstinevang de akrobatiske artister.

Dagen efter dannede amfiteatret i Skovlunde Bypark rammen om showet. Tre 4. klasser fra Skovlunde Skole afdeling Rosenlund deltog yderst aktivt i showet og spørgelysten var stor efter forestillingen.

Lidt senere indtog kompagniet Plejecenter Lundehavens gårdhave. Her kom 15 børn fra Børnehuset Lilletoften på besøg og grinede så højt at humøret blandt alle publikummer steg markant.

Efter showet insisterede beboeren Gerda på at fortælle Don og Gnu at:

”I gjorde min dag helt perfekt”.

En uge mere

Kulturprojektet fortsatte i starten af denne uge, hvor et hold andre artister ’Altanunderholdning’ spillede gammeldags gårdsangermusik og lavede cirkusgøgl på plejecentrene Lindehaven, Toftehaven og Egely, bostedet Stokholtbuen og på Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj. Alt foregik udendørs og alle corona-retningslinjer blev overholdt, understreger arrangørerne.

Kulturprojektet blev støttet af Kulturministeriets Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen.