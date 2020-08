Nu er der gang i posthus-planerne

Der har været stille om det gamle posthus, siden der blev afholdt stort orienteringsmøde og rundtur i februar måned. Nu er der ved at være gang i planerne igen.

Af Ulrich Wolf

Planerne og ideerne har været mange siden Ballerup Kommune for nogle år siden købte det gamle posthus ved Banegårdspladsen i Ballerup med det formål at bruge det til den fremtidige byudvikling.

Siden var der politiske diskussioner om der skulle være boliger, p-hus eller hotel, men det endte som bekendt med, at bygningen skal indrettes til forenings- og sundhedshus.

I februar blev der afholdt en ganske velbesøgt rundtur, hvor man kunne få et blik ind i lokalerne og høre om de forestående planer. Siden kom coronaen, og selvom der er blevet bygget på livet løs i andre dele af kommunen, så har der været ganske stille i det gamle posthus. Ved rundturen i februar udtrykte formanden for kultur- og fritidsudvalget, Charlotte Holtermann (A), forventning om, at man kunne tage huset i brug ved årsskiftet, en tidsplan, der nok ikke er realistisk nu.

Det bekræfter chef for center for ejendomme i Ballerup Kommune, Mads Bo Bojesen, som dog også kan afsløre, at der rent faktisk skal til at ske noget på matriklen nu.

På vej i udbud

”Vi har kortlagt huset i detaljer og har nu et overblik over, hvad der skal ske. Derfor regner vi med at kunne sende opgaven i udbud til fem forskellige firmaer i denne uge, der så kan komme med deres tilbud. Det har ligget lidt stille, men nu sætter vi til gengæld gang i renoveringen af hele huset på en gang,” siger Mads Bo Bojesen.

Der er afsat fem millioner kroner i år og fem millioner i 2021 til renoveringen af huset og alt efter tilbuddene skal det vurderes, om man vil fremrykke noget af næste års budget.

”Vi skal have hele huset færdigt, så man kan få både kulturtilbud, foreninger og sundhedstilbud ind. Vi skal sørge for det indvendige og så kan eventuelle fodterapeuter eller hvem det nu kan være, som lejer sig ind, selv indrette deres klinik. Det betyder også, at det ikke er et stort byggearbejde vi sætter i gang, hvor der skal bankes spuns ned og den slags. Så det kommer ikke til at tage så lang tid og give gener for naboerne. Men det er nok ikke realistisk, at vi når det inden årsskiftet. Vi regner med første kvartal 2021,” siger Mads Bo Bojesen.

Der er fra politisk side en del ønsker til huset, men udover de bevilgede pengetil ombygningen, er det nu op til budgetforhandlingerne at afklare, om der skal afses flere penge til det gamle posthus.