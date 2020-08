Ældre Sagen byder velkommen i nye lokaler

En ny sæson begynder i Ældre Sagen, der lægger ud med åbent hus i de nye, midlertidige lokaler i ’Lille Baltop’, som de har døbt den gamle skolebygning på Baltorpvej 18. Arkivfoto

Ældre Sagen har brugt coronatiden på at flytte fra Præstevænget til Baltorpvej, hvor de nu fejrer de nye lokaler og sæsonstarten med at holde åbent hus på tirsdag.

Af Mia Thomsen

I marts forlod Ældre Sagen lokalerne på Præstevænget i Ballerup for i stedet – midlertidigt – at flytte ind i den gamle skolebygning på Baltorpvej 18, der tidligere husede Kasperskolen og Ordblindeinstituttet og før det Ballerup Gymnasium.

Med tiden er det planen at Ældre Sagen skal have lokaler i det gamle posthus på Banegårdspladsen i Ballerup, men det trækker lidt ud. Derfor mellemlander foreningen nu på Baltorpvej.

Kært barn…

Det nye domicil har de døbt ’Lille Baltop’, fordi det var alt for forvirrende at henvise til ’’den gamle Kasperskole’’, som jo nu ligger i Skovlunde. Foreningen fik flere henvendelser fra medlemmer, der troede, at Ældre Sagen dermed flyttede til Skovlunde, fordi mange ældre kender bygningen på Baltorpvej 18 som ’’det gamle Ballerup Gymnasium’’.

Så i et forsøg på at undgå flere misforståelser har Ældre Sagen altså opfundet det nye navn ’Lille Baltop’ om deres nye domicil, da bygningen ligger som nabo til Baltoppen og – ligesom Baltoppen – danner ramme om masser af kulturelle arrangementer.

Kom og kig

Ældre Sagen vil gerne vise de nye lokaler frem for alle interesserede og tager samtidig hul på en ny sæson med et stort åbent hus-arrangement tirsdag den 1. september fra klokken 14 til 17.

Af hensyn til corona kan det blive nødvendigt at dele gæsterne op i hold, da der højest må være 100 personer ad gangen. Men der er god plads og foreningen er sikre på, det nok skal gå.

De opfordrer dog gæsterne til at kommer lidt forskudt i løbet af de tre timer, der er åbent hus, så ikke alle møder op fra start klokken 14. Ligesom de henstiller til, at man ikke bliver hængende alt for længe – men giver plads til, at nye kan komme til.