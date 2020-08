Sådan gør du din flytning nemmere

SPONSORERET INDHOLD: At flytte er en spændende ting og det sker ofte i forbindelse med at optimere ens boligsituation. Det kan være at du skal flytte hjemmefra for første gang eller at du skal flytte sammen med en du har kær. Men lige så spændende som det kan være, lige så kompliceret kan det også være.

Det går ofte op for mange hvor mange ting de har og flytteprocessen kan gå hen og blive lettere uoverskuelig. Der er nemlig mange ting der skal tages stilling til og den trygge base som du før anså dit hjem for at være er lige pludselig et stort rod. Flytteprocessen kan dog gøres nemmere og for at undgå at du ender med at være både rastløs og stresset, er der et par ting du kan gøre for at gøre flytningen en smule nemmere for dig selv.

Få hjælp til malerarbejdet

Når du flytter ind i en ny lejlighed, flytter du naturligvis også fra din gamle. Når du flytter fra en lejlighed er der nogle ting der skal overholdes i forhold til din kontrakt. Du har skrevet under på nogle ting og har højst sandsynligt sagt ja til at efterlade lejligheden i samme stand som da du flyttede ind. Det betyder at den højst sandsynligt skal males og i tilfælde af at du selv skal stå for det, kan det være en ide at få noget hjælp. Bor du i København kan du med en maler København, få hjælp til at få malet din gamle lejlighed.

Få venner og families hjælp

Et andet sted at hente hjælp er hos dine kære venner og familie. De vil med sikkerhed glædeligt stå til rådighed så du ikke skal stå alene med din flytning. Flyttekasserne er ofte mange, så det kan være skønt at have et par ekstra hænder til at løfte. Du kan eventuelt lokke med lidt øl og pizza som tak for hjælpen.

God strategi i forhold til flyttekasserne

Et godt råd når du skal pakke dine ting er at have en strategi. Hvilke ting skal pakkes ud først og hvilke ting hører sammen? Pak eventuelt alle køkkenting i samme kasser og alle toiletting i en kasse. Marker derefter alle kasser efter hvor de hører til og gør det nemmere for dig selv når du skal til at pakke ud. Det svære er nemlig ikke overstået, når du har pakket det i kasser. Tværtimod. Herefter skal det pakkes ud i en lejlighed hvor ingenting har en plads. Det skal organiseres og for at det sker lettest, så vil en ide være at organisere dine flyttekasser med et lille notits til dig selv om hvad der ligger i de forskellige kasser.