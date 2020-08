Ny redaktør på Ballerup Bladet

De har været et fast makkerpar på Ballerup Bladet siden februar 2014, men nu får det ende. Redaktør Mia Thomsen forlader Ballerup Bladet og overlader posten til journalist Ulrich Wolf, som allerede er i fuld gang med at finde en ny makker.

Ballerup Bladets redaktør gennem seks og et halvt år, Mia Thomsen, har fundet nye udfordringer og overlader roret til lokalavisens journalist Ulrich Wolf fra 1. september.

Af Redaktionen

Efter seks og et halvt år på posten, forlader redaktør Mia Thomsen, 40 år, Ballerup Bladet og overlader roret til Ulrich Wolf, 50 år, der har været journalist på avisen lige så længe.

De to har kørt fast makkerskab i redaktionen på Ballerup Bladet siden februar 2014, men med udgangen af denne måned er det slut. Mia har fundet nyt arbejde og vinker farvel til lokalavisbranchen, som

hun ellers har boltret sig i i 13 år.

”Jeg har jo faktisk været i Ballerup i alle 13 år. Fra start var jeg dog ansat på søsteravisen Bagsværd/Søborg Bladet, som delte lokaler med Ballerup Bladet lidt længere nede af Centrumgaden,” fortæller Mia.

Dengang var begge aviser ejet af Berlingske, men i august 2013 blev de solgt til Dansk Avis Tryk. Salget betød at Bagsværd/Søborg Bladet fusionerede med de nye ejeres egen lokalavis i samme område, Gladsaxebladet, og derefter blev Mia ansat som journalist på Ballerup Bladet under daværende redaktør Lars Schmidt.

”Jeg har haft syv spændende år på Ballerup Bladet, og jeg er i alle årene igen og igen blevet overrasket over, hvor meget der sker her i området – og hvor mange spændende, initiativrige mennesker og fantastiske historier der gemmer sig i alle afkroge,” siger Mia og tilføjer, at hun vil glæde sig til at trille igennem kommunen i ny og næ og følge de store byudviklingsprojekter, som – med blandet hastighed – er i gang.

Handsken tages med glæde og et dryp ydmyghed op af Ulrich Wolf, der ser frem til fortsat at levere nyheder og alt det andet gode til avisens læsere.

”Ballerup Kommune er i rivende udvikling, og den brede befolkningssammensætning gør, at der altid er gode historier at fortælle. Det vil jeg glæde mig til at fortsætte,” siger Ulrich.

Ulrich Wolf er også en erfaren lokaljournalist, som tidligere har været på både Dagbladet Roskilde og Østerbro Avis ligesom han i en årrække har været redaktør på Rødovre Avis.