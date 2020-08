Voldsom ordkrig i kolonihavesag

Køerne var lange og minerne sure, da lokalplanforslag 182 om kolonihaverne var til debat på et borgermøde tirsdag aften.

Der var demonstration foran rådhuset, hård debat inde i atriet og det var generelt en ophedet aften, da der tirsdag var borgermøde om kolonihave-lokalplan 182.

Af Ulrich Wolf

’Vi bor i Ballerup – ikke i Hviderusland’.

Sådan stod der på et skilt placeret på pladsen foran Ballerup Rådhus tirsdag aften, hvor flere hundrede kolonister var mødt op i den lumre sommervarme, for at demonstrere mod det nye lokalplanforslag 182 om kolonihaver.

Forslaget er i høring frem til 20. september og var mildest talt ikke populært blandt de fremmødte.

I disse pandemi-tider var det ikke så mange, der fik lov til at komme indenfor til selve mødet, der foregik i rådhusets atrium, men de udvalgte der var inde kombineret med den voldsomme varme i salen var rigeligt til at få stemningen på kogepunktet.

Medlemmer af teknik- og miljøudvalget og embedsmænd fra Ballerup Kommune stod for skud med udvalgsformand Hella Tiedemann (A), centerchef Steen Pedersen samt Ulla Palm fra Ballerup Kommune som de primære skydeskiver.

Efter en kort fremlæggelse af lokalplanforslaget og en efterfølgende kommentar fra centerchef Steen Pedersen om, at det var et orienteringsmøde ikke et forhandlingsmøde, var der spørgetid.

På grund af smitterisiko var der ikke, som der plejer, en mikrofon der gik på omgang mellem stolerækkerne. I stedet var der sat en mikrofon op i salen og så måtte talerne stille sig i kø med behørig afstand. Det gjorde de så. Og det gik ikke stille af.

Kollektiv afstraffelse

De fremmødte kolonister var især vrede over, at de ikke mener, at de er blevet informeret eller hørt ordentligt. Ligesom de er stærkt utilfredse med, at kommunen vil begrænse adgangen for kolonisterne i deres egne kolonihaver.

I et forsøg på at komme ulovlig helårsbeboelse til livs, vil man nemlig forbyde ophold i kolonihaverne i tidsrummet fra klokken 21 til 07 i perioden fra 1. oktober til 1. april på nær de dage, der er omfattet af kommunernes folkeskoleferier.

Dertil kan hver enkelt kolonihaveforening aftale yderligere fire weekender i vinterhalvåret, hvor man må overnatte.

Et bestyrelsesmedlem talte om ’kollektiv afstraffelse’ og mange gav udtryk for, at kommunen ganske enkelt ikke havde gjort arbejdet ordentligt.

”Hvordan vil man kontrollere, om folk sover herude en nat? Det er ganske enkelt makværk. Der er nogle få, der bryder reglerne, men I straffer alle,” sagde en repræsentant.

Fordomsfuldt og forkert

En anden gjorde i skarpe vendinger opmærksom på, at man i kommunen tilsyneladende tror, at det er en socialt belastet og meget homogen gruppe, der bor i kolonihaverne.

”Vi er faktisk mange herude, der går på arbejde og er velfungerende. Det er ikke det indtryk, I tilsyneladende har. Det er i den grad fordomsfuldt og forkert,” sagde en repræsentant, mens en anden pointerede, at mange familier slet ikke kunne planlægge ud fra de rigide regler, fordi folk arbejder på forskellige tidspunkter, har børn og andre forpligtelser.

Der blev også harceleret over manglende inddragelse, hvor man især angreb politikerne for ikke at have svaret på mails og at der slet ikke blev lyttet til de argumenter, som kolonihaveejerne fremfører. Flere mente, at lokalplanen var usammenhængende, at man ikke havde undersøgt forholdene i kolonihaverne ordentligt og at man decideret var ude på at genere beboerne mest muligt.

Der blev i mindre grad rettet kritik mod lokalplanen forslag om størrelser på boliger samt hvad der var mindre bebyggelser og tilbygninger. Endelig var der kritik af, at kommunen ikke har indtænkt mere miljø, el-standere til elbiler og en række andre klimatiltag i lokalplanforslaget.

De fremmødte kolonister virkede meget velforberedte og når især Hella Tiedemann eller Steen Pedersen svarede for sig, blev det mødt af hovedrysten eller deciderede tilråb.

Selvom fronterne var og er trukket skarpt op, så inviterede Hella Tiedemann formændene for de i alt 12 foreninger til et dialogmøde om lokalplanen.

Det står ved magt, også selvom hun efterfølgende var lidt chokeret over tonen på mødet.

Skal have regler

”Det kom ikke bag på mig, at reaktionerne er sådan. De er vrede over reglerne og føler, at vi begrænser dem. Det kan man godt sige, men faktisk så præciserer vi de regler, der er i forvejen. Vi vil helårsbeboelsen til livs og det kan vi kun komme ved at have regler, desværre. Men jeg synes det er ærgerligt, at vi ikke kan tale sammen på en respektfuld måde,” siger Hella Tiedemann, som samtidig siger at hun kunne genkende flere helårsbeboere blandt de fremmødte tirsdag aften.

”Det er jo de utilfredse, der er mødt frem, og de vil gerne beskytte det, som er der nu. Men vi er nødt til at have indskærpet reglerne,” siger Hella Tiedemann, som ikke helt kan genkende kritikken af, at processen har været udemokratisk.

”Det kan godt være, at vi ikke fik svaret på de mails, som de påstod, da vi blev bombarderet med dem få timer inden et møde i udvalget. Vi kunne måske have kvitteret for dem, så det beklager jeg. Men vi lytter og derfor har vi nu inviteret til et møde igen, så vi kan få snakket om tingene,” siger udvalgsformanden, der dog ikke vil love store indrømmelser.

”Nu mødes vi snarest og så snakker vi om det. Men med hensyn til helårsbeboelsen og størrelserne, der står vi fast. Men vi ser da gerne på, om vi på nogle områder har været for stive i det,” siger Hella Tiedemann, som samtidig understreger, at kontrollen med helårsbeboere ikke skal ske ved kommunalt dyneløfteri, men i et samarbejde mellem kommune og bestyrelser.

Der er indkaldt til møde mellem Ballerup Kommune og formændene i kolonihaverne den 16. september.