Vind ’Mugge og vejfesten’

I denne uge man vinde ’Mugge & vejfesten’. Foto: New Creations & Zentropa

konkurrence I denne uge kan man vinde animationsfilmen om verdens lykkeligste dreng Mugge, der sætter alt ind på at redde forældres ægteskab og årets vejfest.

Af Redaktionen

Mugge & vejfesten er en komedie om Mugge, verdens lykkeligste dreng. Han bor sammen med sine forældre på en idyllisk og helt almindelig dansk villavej befolket med skæve typer som opfinderen Henrik Skovlykke, femlingerne Allan, Allan, Allan, Allan og Allan, kattedamerne Tove og Karen, et par nonner, der altid går rundt på stylter og ikkemindst Weirdoen fra Nakskov.

Mugges lykke slutter brat, da den glade knægt opdager, at hans mor er blevet forelsket i den uimodståelige crossfit-træner Pierre og nu forlader Mugge og hans far. Det kan Mugge overhovedet ikke acceptere. Han beslutter sig for at gøre alt hvad han kan, for at bringe sine forældre sammen igen – og det skal foregå ved den store årlige vejfest.

Så sker det, der bare ikke må ske: vejfesten aflyses. Alt håb synes ude, men Mugge kan ikke holdes nede, og sammen med sin veninde Sofia lægger han en plan.

Bag ’Mugge & vejfesten’ står Anders Morgenthaler og Michael Wulff, der har animeret deres populære børnebog af samme navn. Der er masser af velkendte stemmer i filmen – blandt andre Iben Hjejle, Stephania Potalivo, Sofie Linde, Martin Brygmann, Lars Hjortshøj, Jens Jacob Thychsen, Mia Lyhne, Jan Gintberg, Mick Øgendahl og Nikolaj Kopernikus.

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film to eksemplarer af filmen. For at deltage i konkurrencen om ’Mugge & vejfesten’ skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Wulff og Morgenthaler er også ophavsmænd til mange sjove striber og tv-programmer med en meget aggressiv flodhest. Hvad hedder denne flodhest?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er tirsdag den 1. september klokken 9. Vi trækker to vindere, som får direkte besked på mail og efterfølgende kan afhente filmen på Ballerup Bladet, Centrumgaden 2A i Ballerup.