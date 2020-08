Ponyrytter i DM-finale

Ballerup Rideklubs Camilla Mortensen og hendes pony Vigerous Reckless red sig helt til finalen ved DM i pony dressur og endte på en samlet 11. plads.

ridning 14-årige Camilla Mortensen fra Ballerup Rideklub og hendes pony Vigerous Reckless - til daglig kaldet Viggo - var i weekenden den 14.-16. august til DM i ponydressur på Fyn, hvor de klarede sig super flot.

Af Redaktionen

DM i pony dressur er et udskilningsløb over tre dage, hvor kun en del af deltagerne hver dag går videre, og den sidste dag søndag er der kun 15 deltagere tilbage i finalen.

Fredag og lørdag red Camilla og Viggo de sværeste ponyprogrammer der findes, og de klarede det så godt, at de fik en plads i finalen søndag.

Finaledagen til pony DM i dressur er altid noget specielt for rytterne, da de får lov til at ride et dressurprogram, som de selv har sat sammen tilsat deres egen sammensatte musik, som passer til og understøtter de enkelte øvelser, det der hedder en kür.

Viggo som efterhånden har redet mange stævner kan – selv om han er en hest – sagtens fornemme, når der bliver skruet op for musikken, og han skal være på, så derfor er det vigtigt for Camilla som rytter at kunne bruge hans energi positivt og få ham smukt rundt på banen, mens de sammen udfører dressurøvelserne og følger musikken. Både Camilla og Viggo holdt heldigvis hovedet koldt søndag og red deres kür til 70,083%.

Pointene fra stævnets tre dage blev lagt sammen og det resulterede i en flot 11. plads til Camilla og Viggo, hvilket blev fejret med æresrunder på dressurbanen sammen med de andre finaledeltagere iført de smukke DM-rosetter.

Camilla og Viggo har mange spændende stævner i kalenderen i efteråret, men noget af det de ser allermest frem til er DM for ponyhold, som afholdes i Frederikshavn i september, hvilket altid er en fantastisk oplevelse, og som Camilla og Viggo også deltog i sidste år.