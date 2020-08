3-1 sejr til LSF

fodbold Det hele startede rigtigt godt for LSF i weekendens kamp mod fynboerne fra Otterup. Modstanderne blev presset helt tilbage på banen og kom næsten ikke over midten i den første del af kampen.

Af Redaktionen

At taktikken ikke lykkedes 100 procent gik op for enhver, da det flotte spil ikke kastede nogle mål af sig.

Så selvom LSF styrede halvlegen, var det fynboerne der trak det længste stå, da et hjørnespark sendte bolden indover til et hovedstød og så stod det 1-0 til Otterup.

Føringen gav fynboerne selvtillid og det blev spillemæssigt en mere lige kamp. I det 62. minut blev en lang bold spillet frem til Mathias Gransee. Han tørrede først sin oppasser og derefter rundende han målmanden – et klassemål – og så var der udlignet.

I det 77. minut var Gransee igen på spil. Han fik bolden og begyndte sin dribletur. Først den ene vej så den anden vej, og da han nu var nået helt ned til baglinjen lagde han flot en bold tilbage i feltet, hvor der var mange om buddet der ville sparke bolden i kassen. Den endte til sidst hos Mehli og så stod det 2-1.

Nu skulle Otterup frem på banen, men så vågnede Bjerregaard i kassen op. Først redde han en friløber fra en spidsvinkel og derefter et nærgående skud. De havde også et skud på tværribben, så de kunne sagtens have fået noget med hjem til Fyn. Men heldigvis havde LSF ”Bjerre”, der altid leverer, i kassen.

I overtiden fik Emil Kjærsgaard den geniale idé at skyde fra midten, da han så at målmanden var gået lidt langt ud, og bolden sejlede i en høj bue lige til mål. 3-1 og game over.