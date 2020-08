Nej tak til den nye kolonihave-plan

læserbrev I disse coronatider sender kommunalbestyrelsen, med den nye lokalplan, en særlig hilsen til alle sygeplejersker, ambulanceførere, politifolk, brandmænd, lastbilchauffører, butiksassistenter med flere, som passer på os og får hverdagen til at fungere.

Af Troels Aagaard Loua, Primulavænget 50, H/F Tjørnebjerg, Ballerup

Kommunalbestyrelsens lokalplanhilsen er: ”Kolonihaver skal nu være væsentligt mindre attraktive for netop jer”.

Og det endda med tilbagevirkende kraft, hvilket er helt uhørt for en lokalplan. Ifølge kommunalbestyrelsen, er den ”rigtige” kolonihaveejer åbenbart en, som har skolesøgende børn og ikke arbejder i weekender, eller skoleferier. For alle andre, både os i arbejde og alle pensionisterne, er de nye regler en væsentlig begrænsning i brugsretten til vores kolonihave.

Den ”rigtige” kolonihavefamilie, skal også gerne have råd til at sætte alarm på kolonihaven. For om lidt bliver det offentlig kendt, at klokken 21 den første hverdag i oktober hvert år, er alle kolonihaverne tomme og uden nogen form for overvågning.

Endelig skal alle de ”rigtige” kolonihavefamilier blive enige om hvilke weekender, de allesammen kan være i kolonien, udenfor sommerhalvåret. For de tilbudte fire ”ekstra” weekender skal gælde for hele foreningen.

Formålet med de betydelige begrænsninger i brugsretten er tydeligvis, at gøre det så nemt som muligt at forfølge ulovlig helårsbeboelse i kolonihaverne – og det skal alle lovlydige kolonihaveejere så straffes for.

Forhåbentlig bliver færdselspolitiet ikke inspireret af Ballerups kommunalbestyrelse. Vi ved jo alle, at politiet har begrænsede ressourcer og vi ved også, at der er cyklister, som kører uden lys. Så inspireret af kommunalbestyrelsen, kunne politiet begrænse cykling til kun at være tilladt i bestemte tidsrum.

For eksempel: ”Der må kun cykles fra 1. april til 1. oktober og ellers på hverdage mellem klokken 07 og 21”, for så kan politiet meget nemmere kontrollere, at færdselsreglerne overholdes.

Det bliver et nej tak herfra.