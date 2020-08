Når de få ødelægger det for de mange

læserbrev Ballerups lokalplan for kolonihaveforeninger, som pt. er i høring og sigter mod at stramme reglerne for ophold for mere end 3000 kolonihaveejere, bygger på enkeltstående historier og rygter om få kolonihaveejere, som vist nok bryder reglerne.

Af Sanne Fandrup (B), formand, Radikale Venstre i Ballerup

Ballerups lokalplan for kolonihaveforeninger, som pt. er i høring og sigter mod at stramme reglerne for ophold for mere end 3000 kolonihaveejere, bygger på enkeltstående historier og rygter om få kolonihaveejere, som vist nok bryder reglerne.

Radikale Venstre har ved flere møder spurgt til borgmesterens dokumentation for udfordringerne: Men han har ikke fremlagt nogen.

De samme historier, blandt andet om én borger med behov for hjemmehjælp, som reelt er bosiddende udenfor kommunen, nogen der bruger husene hele året og andre – men hvor mange? – der har bygget for meget til, er grundlaget for at lægge store begrænsninger ned over brugen af husene for de mange helt almindelige, lovlydige brugere.

Den omvendte tilgang til borgerne er vi grundlæggende imod. Når der opstår problemer i rekreative områder, så skal de løses i samarbejde med de involverede og med tillid til, at kolonihaveforeningerne vil deltage, og med fokus på de enkelte sager, uden at de mange rammes helt uden grund. Radikale Venstre står derfor ikke bag lokalplanen.