Flere Skovlundebyggerier er på vej

Af Hella Hardø Tiedemann, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune

Kære Birger Christian Nielsen. Skovlunde Bymidte er under forvandling, og som du skrev i sidste uge ( i læserbrevet: Hvad sker der med Skovlunde bymidte?), er udviklingen inde i en fase, hvor det hele ser temmelig mistrøstigt ud; det eksisterende er revet ned, og det nye er endnu ikke kommet op – bortset fra én enkelt bygning.

Jeg forstår godt din utålmodighed. Jeg glæder mig selv til, at der sker noget mere. Det er private bygherrer, der skal stå for byggeriet, så kommunen har ikke som sådan mulighed for at gøre noget ved tempoet. Jeg kan dog berolige dig med, at der er flere byggerier på vej – der er allerede givet byggetilladelse til et større byggeri ved hjørnet af Boulevarden og Bybuen.

Vi har desuden planlagt et borgermøde til september. På mødet vil bygherrerne fortælle om de kommende byggerier. Borgermødet kan du læse mere om i denne uges kommuneannonce her i avisen, på Ballerup.dk eller kommunens facebook-side.