En skole med det bedste af begge verdener

37 børn i 0.-2.klasse er netop begyndt i skole på Viking International School. Foto: Kaj Bonne.

Læring En ny international skole har slået dørene op i Ballerup. Eleverne er i høj grad engelsktalende, børn af expats og undervisningen skal kombinere det internationale fokus med de danske værdier.

Af Ulrich Wolf

Lyden er ganske genkendelig. Lyden af legende børn på legepladsen. De lyse glade stemmer råber i kor, mens der grines og tumles. Men alligevel er noget lidt anderledes i skolegården ved Viking International School i Egebjerg. For de glade stemmer taler på klingende og flydende engelsk.

Men det er der en grund til. For skolen er en lidt speciel skole. Eleverne er nemlig børn af expats, altså forældre, der i kortere eller længere tid arbejder for lokale virksomheder, som Novo Nordisk, Leo Pharma, Siemens eller andre af de store internationale virksomheder, der ligger i Ballerup.

De havde et stort behov for at kunne sende deres børn i en lokal skole, der kombinerede det internationale udsyn, som forældrene har, med de danske værdier og skoletraditioner. Derfor købte forældrene, med organisationen Fobus mellemkomst, en gammel kommunal institution på Agernhaven og indrettede skolen, der åbnede den 10. august.

Der er nu 37 elever og fem lærere på skolen, der rummer 0.-2. klasse. Men planen er, at der skal komme flere elever og dermed større lokaler.

Et højt niveau

”Vi har et internationalt udsyn og det bærer vores undervisning også præg af. Men det sker på et solidt dansk værdifundament. Vi vil ikke ses som en ’speciel’ skole, selvom nogle nok vil se det sådan. Vi tilstræber det højest mulige niveau og vi kombinerer det bedste fra det danske og det internationale. Det er det, der gør vores skole unik,” siger Ricardo Passo, leder af Viking International School.

Han har tidligere være leder af lignende skoler i Hellerup, Ishøj og i Tyskland og lægger vægt på, at man ikke vil distancere sig fra de almindelige danske skoler,

”Den danske folkeskole kan rigtig meget og vi baserer vores værdier der. Vi er et alternativ til den danske folkeskole, men det er ikke en lukket verden. Forældrene er expats, der ser muligheden i at kombinere det danske og det internationale, fordi de selv lever et internationalt liv i virksomheder rundt om i verden. Så vi giver børnene gode danske værdier, men gør dem samtidig parate til at tage ud i verden, ” siger Ricardo Passo.

Ifølge bestyrelsesformanden for skolen, Henrik Vagner, som også er direktør i Fobu, der har hjulpet med at få etableret skolen, er placeringen i Ballerup vigtig.

Læring og teknologi

”Placeringen er god, fordi mennesker gerne vil have deres børn i en skole tæt på deres arbejdsplads, hvis det kan lade sig gøre. Der ligger rigtig mange internationale virksomheder i kommunen, og kommunen er generelt internationalt orienteret. Så derfor var det oplagt, at placere den her,” siger Henrik Vagner.

Undervisningen er ifølge ham både på engelsk og dansk og samtidig lægger man vægt på læring gennem teknologi og at træne de kognitive evner.

”Udviklingen går så stærkt, så vi tænker teknologien ind med det samme. Men samtidig lægger vi også vægt på opgaveløsning, projekter og interaktion mellem mennesker. Det er vigtigt, at man også kan samarbejde. Skolen retter sig også mod erhvervslivet og den internationale verden,” siger Henrik Vagner.

Ifølge skoleleder Ricardo Passo har skolen fået en god modtagelse.

”Der er tydeligvis et behov blandt expats men vi er åbne for alle elever, ikke kun expats. Derfor planlægger vi også at holde åbent hus, så alle kan komme og se, hvem vi er. Mange tror måske, at vi er en lukket klub eller at der er noget religiøst over det. Men det er slet ikke tilfældet. Det er en skole, hvor vi tager det bedste fra begge verdener og satser på en god uddannelse,” siger Ricardo Passo.