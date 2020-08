Ballerup er relativt populær blandt boligsøgende

Byggekranerne skyder op i Ballerup centrum og andre steder i kommunen. Og det er da også relativt populært at kigge på bolig i Ballerup Kommune, viser en undersøgelse fra et boligsite. Foto: privatfoto

Boliger Mange flytter til Ballerup Kommune i denne tid. Det viser sig også i tallene, der viser, hvor de boligsøgende kigger efter bolig. Men der er langt til de mest populære kommuner.

Af Ulrich Wolf

Når man kigger sig omkring i gadebilledet i særdeleshed i Ballerup centrum, men også i andre dele af kommune, så er billedet tydeligt.

Ballerup kommune er et populært sted. Der bygges på livet løs og efterspørgslen på boliger, der slet ikke er færdigopført, er stor.

Indtrykket underbygges af de tørre tal. Boligportalen Voreslejebolig.dk har undersøgt samtlige af landets 98 kommuner, for at se, hvilke der er de mest populære at søge efter bolig i.

Her ligger Ballerup om ikke i toppen, så i hvert fald lunt i den øverste tredjedel af tabellen på landsplan – nemlig nummer 28.

Portalen har kigget på fordelingen af de i alt 200.000 søgninger efter boliger i 2019 og har så gjort kommunerne direkte sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes indbyggertal.

Dermed er man kommet frem til et indekstal for Ballerup på 4647, som er fremkommet ved at finde antal søgninger divideret med kommunens indbyggertal gange med 100.

Populær hovedstad

Der tegner sig et tydeligt billede af, at de mindst populære blandt boligsøgende er jyske kommuner, mens de mest populære, med en enkelt undtagelse, ligger i Storkøbenhavn.

Den absolut mest populære kommune i denne undersøgelse er Dragør kommune, der med et indekstal på 69.853 ligger solidt i spidsen, fulgt af Tårnby kommune på en lige så sikker andenplads med et indekstal på 26.666.

Ballerup ligger som nævnt på en 28. plads et godt stykke foran Furesø på 48. pladsen, men efter de øvrige nabokommuner; Glostrup, Herlev, Albertslund og Egedal.

Undersøgelsen er ikke det mindste videnskabelig og kan formentlig ikke gøres til genstand for endegyldige konklusioner om, hvor folk rent faktisk ender med at købe deres bolig, men kan give et fingerpeg om, hvor folk kigger efter bolig, når de går ind på nettet.

Fakta:

Mest søgte kommuner:

Top 10

1: Dragør (indeks 69.853)

2: Tårnby (26.666)

3: Frederiksberg (19.076)

4: Samsø (indeks 15.147)

5: Vallensbæk (12.087)

6: Solrød (10.787)

7: Rødovre (10.584)

8: Glostrup (10.449)

9: Herlev (8383)

10: Ishøj: (8306)