Glæde ved gadekæret

Der er nu kommet noget mere vand i gadekæret i Pederstrup - til glæde for både naboer, besøgende og ænder. Foto: privatfoto

Vandhul Naboerne omkring gadekæret i Pederstrup glæder sig over, at der nu alligevel er kommet vand i det lille vandhul. De er nu klar til at gå i dialog om fremtiden.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke mere end et par uger siden, at naboerne omkring gadekæret i Pederstrup klagede deres nød over, at vandhullet var udtørret, dyrene forsvandt og lugten af rådden bund bredte sig.

Siden er der kommet skred i tingene, og politikerne i Ballerup har vendt sagen på hovedet og er nu klar til en redningsplan for en række udvalgte søer og gadekær – blandt andet det i Pederstrup.

Nu er der så blevet hældt vand i og mandag står vandet en del højere end for bare få dage siden.

Det glæder naboerne, deriblandt Alex B. Christensen, der tog sagen op fra begyndelsen.

Klar til dialog

”Vi er meget glade for, at der nu er kommet vand i gadekæret. Vi er glade for, at Ballerup Kommune har lyttet og nu er indstillet på at finde en løsning. Ikke bare nu, men også fremover og vi som naboer er klar til at gå i dialog med kommunen om, hvordan vi skal passe på gadekæret fremover,” siger Alex B. Christensen.

Han fortæller, at der kort efter beslutningen var meldt ud, dukkede en kommunal medarbejder op med en vandslange.

”Han kom med en såkaldt c-slange, der er meget lille. Det tager meget lang til at fylde vandhullet op med den, så jeg tilbød at hente en større slange hos Falck. Det gjorde jeg, og så løb der ellers vand i de næste 11 timer. Men jeg har ikke fyldt så meget i, som man måske burde, for jeg synes også, at det er meget vand. Men folk er glade, selv ænderne danser glade rundt herude,” siger Alex B. Christensen med et grin.

Han er samtidig klar med en opfordring til Ballerup Kommune.

Bunden skal renses

”Vi ser frem til at finde en plan for vedligeholdelse. Der er et akut behov for at rense bunden op og fjerne nogle af de mange piletræer omkring søen. De suger meget vand og så har vi samme problemer næste år, hvis det bliver tørt.

Men vi er som sagt klar til et samarbejde,” siger Alex B. Christensen, som nu sammen med sine naboer og de mange, der dagligt bruger området rekreativt, har lidt mere glæde af den lille grønne plet uden for Ballerup.